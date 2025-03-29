https://1prime.ru/20250329/zemletryasenie-856216765.html
В Мьянме произошло еще одно землетрясение
В Мьянме произошло еще одно землетрясение - 29.03.2025, ПРАЙМ
В Мьянме произошло еще одно землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в двух километрах от столицы Мьянмы Нейпьидо, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T13:11+0300
2025-03-29T13:11+0300
2025-03-29T13:11+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в двух километрах от столицы Мьянмы Нейпьидо, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Позже EMSC снизила магнитуду землетрясения до 5,1, а также увеличила удаленность его эпицентра от столицы до 19 километров и глубину толчка с одного километра до десяти. Подземный толчок был зафиксирован в субботу в 15.50 по местному времени (12.20 мск) в двух километрах от столицы Мьянмы Нейпьидо с населением около миллиона человек. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, пострадали 2376 человек.
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землетрясение, мьянма
Происшествия, землетрясение, МЬЯНМА
В Мьянме произошло еще одно землетрясение
В Мьянме зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в двух километрах от столицы Мьянмы Нейпьидо, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Позже EMSC снизила магнитуду землетрясения до 5,1, а также увеличила удаленность его эпицентра от столицы до 19 километров и глубину толчка с одного километра до десяти.
Подземный толчок был зафиксирован в субботу в 15.50 по местному времени (12.20 мск) в двух километрах от столицы Мьянмы Нейпьидо с населением около миллиона человек.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, пострадали 2376 человек.
Китай предоставит Мьянме гуманитарную помощь