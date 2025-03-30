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"Аэроэкспресс" с 30 марта будет делать остановку на станции "Лианозово" - 30.03.2025, ПРАЙМ
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"Аэроэкспресс" с 30 марта будет делать остановку на станции "Лианозово"
"Аэроэкспресс" с 30 марта будет делать остановку на станции "Лианозово" - 30.03.2025, ПРАЙМ
"Аэроэкспресс" с 30 марта будет делать остановку на станции "Лианозово"
Поезда "Аэроэкспресс", курсирующие между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево", с 30 марта будут делать остановку на станции "Лианозово" МЦД-1 (D1),... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T00:26+0300
2025-03-30T00:26+0300
бизнес
москва
аэроэкспресс
аэропорт шереметьево
цппк
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Поезда "Аэроэкспресс", курсирующие между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево", с 30 марта будут делать остановку на станции "Лианозово" МЦД-1 (D1), сообщала компания. Время в пути от станции метро "Лианозово" до аэропорта "Шереметьево" составит 23 минуты. Компания отмечала, что остановка не повлияет на общую длительность рейса. Поездка от Белорусского вокзала до аэропорта по-прежнему будет занимать 50 минут. "Аэроэкспресс" писал, что в павильонах станции будут билетные автоматы, а турникеты адаптируют для считывания. Купить билеты можно также в кассах ЦППК, заранее онлайн на сайте и в мобильном приложении "Аэроэкспресс". Билет необходимо сохранять до конца поездки. "Аэроэкспресс" основан в 2005 году. Компания перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов.
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бизнес, москва, аэроэкспресс, аэропорт шереметьево, цппк
Бизнес, МОСКВА, Аэроэкспресс, аэропорт Шереметьево, ЦППК
00:26 30.03.2025
 
"Аэроэкспресс" с 30 марта будет делать остановку на станции "Лианозово"

"Аэроэкспресс" будет делать остановку на станции "Лианозово" МЦД-1

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Поезда "Аэроэкспресс", курсирующие между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево", с 30 марта будут делать остановку на станции "Лианозово" МЦД-1 (D1), сообщала компания.
Время в пути от станции метро "Лианозово" до аэропорта "Шереметьево" составит 23 минуты. Компания отмечала, что остановка не повлияет на общую длительность рейса. Поездка от Белорусского вокзала до аэропорта по-прежнему будет занимать 50 минут.
"Аэроэкспресс" писал, что в павильонах станции будут билетные автоматы, а турникеты адаптируют для считывания. Купить билеты можно также в кассах ЦППК, заранее онлайн на сайте и в мобильном приложении "Аэроэкспресс". Билет необходимо сохранять до конца поездки.
"Аэроэкспресс" основан в 2005 году. Компания перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов.
 
БизнесМОСКВААэроэкспрессаэропорт ШереметьевоЦППК
 
 
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