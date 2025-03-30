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Российские авиакомпании переходят на летнее расписание

Российские авиакомпании переходят на летнее расписание - 30.03.2025, ПРАЙМ

Российские авиакомпании переходят на летнее расписание

Российские авиакомпании переходят на летнее расписание: в этом сезоне они предлагают пассажирам больше билетов, чем год назад, и открывают новые направления. | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T00:32+0300

2025-03-30T00:32+0300

2025-03-30T00:32+0300

бизнес

москва

новосибирск

красноярск

аэрофлот

s7

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Российские авиакомпании переходят на летнее расписание: в этом сезоне они предлагают пассажирам больше билетов, чем год назад, и открывают новые направления. Летнее и зимнее расписания являются сезонами, определенными Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA, International Air Transport Association). Авиакомпании переходят на зимнее расписание в последнее воскресенья октября. Оно длится до последней субботы марта. В этом году летнее расписание стартует с 30 марта. География полетов крупнейшей российской группы авиакомпаний "Аэрофлот", в которую помимо одноименной компании входят "Победа" и "Россия", насчитывает в новом расписании 292 направлений. Из них более 158 - внутренние маршруты. Собственная маршрутная сеть Аэрофлота в новом сезоне насчитывает 151 маршрут, авиакомпании "Россия" — 131 маршрут, "Победы" — 94 маршрута. Есть у группы для пассажиров 33 новых маршрута. У самого "Аэрофлота" это, например, рейсы Москва — Нячанг, Москва — Улан-Удэ, Санкт-Петербург — Горно-Алтайск. "Победа" сделала рейсы Махачкала — Абу-Даби и возобновила полёты в Минск из Москвы и Санкт-Петербурга. "Россия" добавила рейсы Томск — Сочи, Калининград — Апатиты, Красноярск — Самара, Красноярск — Полярный. По сравнению с летом 2024 года увеличится частота собственных рейсов Аэрофлота из Москвы в Красноярск, Самару, Уфу, Мурманск, Челябинск, Минск, Стамбул и Ереван, а "Победа" увеличит частоту полётов из столицы в Уфу, Челябинск и Пермь. Авиакомпания "Сибирь" (S7) в этот период будет летать по 127 направлениям в 78 городов России и мира. В новом сезоне продолжатся полеты в Китай - будут выполняться рейсы из Иркутска и Владивостока в Шанхай, а также в Пекин из Иркутска, Владивостока и Новосибирска. С июня будет возобновлен рейс из Новосибирска в Шымкент. S7 возобновляет прямые рейсы из Иркутска в Петропавловск-Камчатский и увеличивает число рейсов в Якутск из Новосибирска, Москвы и Владивостока, предлагая пассажирам больше вариантов для летних путешествий по Дальнему Востоку. Для пассажиров будут доступны прямые рейсы в Салехард из Новосибирска. В преддверии майских праздников возобновляются традиционные рейсы из Новосибирска в Махачкалу и Калининград.

москва

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