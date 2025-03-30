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Ожидается подорожание обслуживания авто

Ожидается подорожание обслуживания авто - 30.03.2025, ПРАЙМ

Ожидается подорожание обслуживания авто

В автомобильной отрасли уже несколько лет наблюдается острая нехватка квалифицированных специалистов, что может привести в этом году к подорожанию обслуживания... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T09:34+0300

2025-03-30T09:34+0300

2025-03-30T09:34+0300

бизнес

авто

ремонт

сотрудники

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. В автомобильной отрасли уже несколько лет наблюдается острая нехватка квалифицированных специалистов, что может привести в этом году к подорожанию обслуживания авто, сообщает портал "Федерал пресс". Основная причина нехватки кадров — усложнение современных транспортных средств, которые требуют от мастеров углубленных знаний в области электроники, программирования и новых технологий обслуживания. Особенно востребованы автоэлектрики и диагносты, работающие с гибридными и электрическими автомобилями.Ситуация с ремонтом и обслуживанием машин в России остается сложной из-за кадрового дефицита и недостаточной подготовки специалистов, отмечает "Федерал пресс". Современные автомобили становятся все сложнее, а сроки их эксплуатации увеличиваются, что создает дополнительную нагрузку на сервисные центры.Как сообщает портал, ссылаясь на данные Autonews.ru, наиболее трудно найти квалифицированных автомехаников, диагностов, специалистов по кузовному ремонту и мастеров по обслуживанию электромобилей. Конкуренция за таких специалистов достигла пика: соискатели с нужными навыками получают множество предложений от автодилеров и компаний из других отраслей. Согласно исследованию "Авито Работы", этой зимой спрос на автоэлектриков вырос на 157 %, а потребность в кадрах для автосервисов увеличилась на 189 % по сравнению с прошлым годом.Уровень доходов специалистов в автосервисах зависит от региона, опыта, квалификации и политики конкретного дилера. В Москве механики зарабатывают 100–200 тысяч рублей, диагносты — до 300 тысяч, а специалисты по кузовному ремонту и электрике получают больше из-за сложности работ, пишет "Федерал пресс".Высокий спрос на специалистов заставляет работодателей предлагать более выгодные условия труда и повышенные зарплаты. Однако не только поиск, но и удержание кадров становится сложной задачей, что вынуждает компании пересматривать систему оплаты и мотивации сотрудников.Рост затрат на персонал, а также увеличение налоговой нагрузки приводит к тому, что автодилеры перекладывают часть расходов на клиентов, отмечает "Федерал пресс". Это может негативно сказаться на доступности и качестве сервисного обслуживания.По оценкам аналитиков, в этом году автовладельцам стоит готовиться к росту цен на обслуживание на 20-25 %. Подорожание связано не только с увеличением зарплат механиков, но и с другими факторами: сложностью диагностики и ремонта современных автомобилей, необходимостью регулярного повышения квалификации специалистов и увеличением нагрузки на сервисные центры.

https://1prime.ru/20250329/avto-856217895.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, авто, ремонт, сотрудники