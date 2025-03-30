Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эквадор в 2024 году удержал долю в 98% на рынке бананов в России - 30.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250330/banany-856226652.html
Эквадор в 2024 году удержал долю в 98% на рынке бананов в России
Эквадор в 2024 году удержал долю в 98% на рынке бананов в России - 30.03.2025, ПРАЙМ
Эквадор в 2024 году удержал долю в 98% на рынке бананов в России
Доля бананов из Эквадора на российском рынке по итогам 2024 года осталась на уровне 98%, несмотря на частичную приостановку в начале года поставок и сокращение... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T11:16+0300
2025-03-30T11:16+0300
экономика
россия
эквадор
россельхознадзор
бананы
https://cdnn.1prime.ru/img/84236/29/842362973_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1b9f45dec31d718eaf05aec3a1744180.jpg
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Доля бананов из Эквадора на российском рынке по итогам 2024 года осталась на уровне 98%, несмотря на частичную приостановку в начале года поставок и сокращение потребления бананов населением, рассказал в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес. Собеседник агентства отметил сокращение поставок в 2024 году на 12% в сравнении с 2023 годом. По его словам, речь идет о снижении стоимости экспорта бананов с примерно 757,8 миллиона долларов до 665,3 миллиона долларов. "Эквадор поставляет примерно 98% всех бананов на рынке России. И в 2023 году, и в 2024 году наша доля составляла 98%. Это означает, что не наше присутствие на рынке РФ уменьшилось, а сократился сам рынок. Люди стали меньше покупать, и это отражается в виде такого снижения. Причин и факторов много. Рост цен, падение стоимости рубля, хотя сейчас она восстанавливается", - сказал при этом посол. Он добавил, что, в соответствии с текущей ситуацией, объем поставок эквадорских бананов в Россию в 2025 году может быть сопоставим с 2024 годом, однако есть и надежда превзойти прошлогодний результат. В феврале 2024 года Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов. Позже Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы под гарантии эквадорского ведомства, прошли технические консультации. По их итогам Эквадор предоставил Россельхознадзору информацию об усилении контроля за поставщиками бананов, также ведомство получило приглашение убедиться в этом в ходе визита.
https://1prime.ru/20250327/vino-856170827.html
эквадор
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84236/29/842362973_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b439321344a50666db588716c48a204b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, эквадор, россельхознадзор, бананы
Экономика, РОССИЯ, ЭКВАДОР, Россельхознадзор, бананы
11:16 30.03.2025
 
Эквадор в 2024 году удержал долю в 98% на рынке бананов в России

Посол Флорес: доля бананов из Эквадора на рынке РФ в 2024 году сохранилась на уровне 98%

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПродажа бананов
Продажа бананов - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Доля бананов из Эквадора на российском рынке по итогам 2024 года осталась на уровне 98%, несмотря на частичную приостановку в начале года поставок и сокращение потребления бананов населением, рассказал в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес.
Собеседник агентства отметил сокращение поставок в 2024 году на 12% в сравнении с 2023 годом. По его словам, речь идет о снижении стоимости экспорта бананов с примерно 757,8 миллиона долларов до 665,3 миллиона долларов.
"Эквадор поставляет примерно 98% всех бананов на рынке России. И в 2023 году, и в 2024 году наша доля составляла 98%. Это означает, что не наше присутствие на рынке РФ уменьшилось, а сократился сам рынок. Люди стали меньше покупать, и это отражается в виде такого снижения. Причин и факторов много. Рост цен, падение стоимости рубля, хотя сейчас она восстанавливается", - сказал при этом посол.
Он добавил, что, в соответствии с текущей ситуацией, объем поставок эквадорских бананов в Россию в 2025 году может быть сопоставим с 2024 годом, однако есть и надежда превзойти прошлогодний результат.
В феврале 2024 года Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.
Позже Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы под гарантии эквадорского ведомства, прошли технические консультации. По их итогам Эквадор предоставил Россельхознадзору информацию об усилении контроля за поставщиками бананов, также ведомство получило приглашение убедиться в этом в ходе визита.
Итальянский флаг на улице во Флоренции - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Экспорт итальянских вин в США остановился из-за боязни пошлин
27 марта, 18:33
 
ЭкономикаРОССИЯЭКВАДОРРоссельхознадзорбананы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала