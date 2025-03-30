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Facebook* заблокировал аккаунт экс-главы Парламентской ассамблеи ОБСЕ - 30.03.2025, ПРАЙМ
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Facebook* заблокировал аккаунт экс-главы Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Facebook* заблокировал аккаунт экс-главы Парламентской ассамблеи ОБСЕ - 30.03.2025, ПРАЙМ
Facebook* заблокировал аккаунт экс-главы Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Бывший министр иностранных дел Румынии и экс-председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Адриан Северин сообщил о блокировке его учетной записи в социальной сети... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T22:44+0300
2025-03-30T22:46+0300
политика
па обсе
аккаунт
блокировка
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КИШИНЕВ, 30 мар - ПРАЙМ. Бывший министр иностранных дел Румынии и экс-председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Адриан Северин сообщил о блокировке его учетной записи в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) за критику властей страны. Северин неоднократно выступал с заявлениями об отмене результатов президентских выборов и преследовании победителя первого тура голосования Кэлина Джеорджеску. "Двадцать девятого марта 2025 года Facebook* сообщил мне, что после анализа моей апелляции на меру приостановления, принято решение об окончательной блокировке моей учетной записи. Анализ текстов на моей странице, во многих из которых говорилось о государственном перевороте, осуществленном в Румынии путем отмены президентских выборов во время их проведения, после чего последовало уголовное преследование того, кто выиграл первый тур этих выборов, приводит к выводу о том, что блокировка моей страницы в Facebook* является эффективным применением политики румынских властей, непосредственно причастных к перевороту", - говорится в открытом письме Северина. Бывший глава ОБСЕ выразил протест данному решению и заявил о намерении добиваться привлечения к ответственности лиц, причастных к блокировке его аккаунта, "когда политический контекст это позволит". Он также отметил, что "будет использовать еще действующие каналы связи, чтобы донести свое мнение до всех, кто им интересуется". Северин охарактеризовал блокировку своего аккаунта как "грубое, нелегитимное, немотивированное и неспровоцированное решение", а также как "явное нарушение свободы совести и права на свободное выражение мнения, предусмотренных конституцией Румынии, Европейской хартией основных прав, Европейской конвенцией о правах человека". Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы конституционным судом 6 декабря якобы из-за серьезных нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов. Генпрокуратура Румынии в феврале предъявила Джеорджеску обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политику отказали в регистрации для участия новых президентских выборах, которые пройдут в Румынии в мае. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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па обсе, аккаунт, блокировка
Политика, ПА ОБСЕ, аккаунт, блокировка
22:44 30.03.2025 (обновлено: 22:46 30.03.2025)
 
Facebook* заблокировал аккаунт экс-главы Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Facebook* заблокировал аккаунт экс-главы ПА ОБСЕ, критиковавшего власти Румынии

© fotolia.com / ScanrailКиберпреступность
Киберпреступность - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
© fotolia.com / Scanrail
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КИШИНЕВ, 30 мар - ПРАЙМ. Бывший министр иностранных дел Румынии и экс-председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Адриан Северин сообщил о блокировке его учетной записи в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) за критику властей страны.
Северин неоднократно выступал с заявлениями об отмене результатов президентских выборов и преследовании победителя первого тура голосования Кэлина Джеорджеску.
"Двадцать девятого марта 2025 года Facebook* сообщил мне, что после анализа моей апелляции на меру приостановления, принято решение об окончательной блокировке моей учетной записи. Анализ текстов на моей странице, во многих из которых говорилось о государственном перевороте, осуществленном в Румынии путем отмены президентских выборов во время их проведения, после чего последовало уголовное преследование того, кто выиграл первый тур этих выборов, приводит к выводу о том, что блокировка моей страницы в Facebook* является эффективным применением политики румынских властей, непосредственно причастных к перевороту", - говорится в открытом письме Северина.
Бывший глава ОБСЕ выразил протест данному решению и заявил о намерении добиваться привлечения к ответственности лиц, причастных к блокировке его аккаунта, "когда политический контекст это позволит". Он также отметил, что "будет использовать еще действующие каналы связи, чтобы донести свое мнение до всех, кто им интересуется".
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11 марта, 21:20
Северин охарактеризовал блокировку своего аккаунта как "грубое, нелегитимное, немотивированное и неспровоцированное решение", а также как "явное нарушение свободы совести и права на свободное выражение мнения, предусмотренных конституцией Румынии, Европейской хартией основных прав, Европейской конвенцией о правах человека".
Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы конституционным судом 6 декабря якобы из-за серьезных нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США.
Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
Генпрокуратура Румынии в феврале предъявила Джеорджеску обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политику отказали в регистрации для участия новых президентских выборах, которые пройдут в Румынии в мае.
В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ПолитикаПА ОБСЕаккаунтблокировка
 
 
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