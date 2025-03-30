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В Курской области два человека остались в селе Гончаровка
В Курской области два человека остались в селе Гончаровка - 30.03.2025, ПРАЙМ
В Курской области два человека остались в селе Гончаровка
ГОНЧАРОВКА (Курская обл.), 30 мар - РИА Новости. Всего два местных жителя остались в селе Гончаровка под Суджей, отказавшись от эвакуации, заявил РИА Новости... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T04:45+0300
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ГОНЧАРОВКА (Курская обл.), 30 мар - РИА Новости. Всего два местных жителя остались в селе Гончаровка под Суджей, отказавшись от эвакуации, заявил РИА Новости житель населенного пункта Николай.
Минобороны РФ 14 марта заявило об освобождении населенного пункта Гончаровка в Курской области.
"Я тут к однокласснику иду, мы тут вдвоем остались, никого больше здесь нет. Пока картоха не закончится я не уеду", - сказал мужчина.
Он уточнил, что на данный момент продукты есть, а обстрелы их уже не пугают.
"Тут земля дрожала, у меня диван подпрыгивал. Я уже на это не обращаю внимания", - уточнил местный житель.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание, а 19 марта он заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
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общество , рф, дмитрий медведев, владимир путин, вс рф, минобороны рф, всу
Общество , РФ, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, ВС РФ, Минобороны РФ, ВСУ
В Курской области два человека остались в селе Гончаровка
Жители села Гончаровка под Суджей остались в селе, отказавшись от эвакуации
ГОНЧАРОВКА (Курская обл.), 30 мар - РИА Новости. Всего два местных жителя остались в селе Гончаровка под Суджей, отказавшись от эвакуации, заявил РИА Новости житель населенного пункта Николай.
Минобороны РФ 14 марта заявило об освобождении населенного пункта Гончаровка в Курской области.
"Я тут к однокласснику иду, мы тут вдвоем остались, никого больше здесь нет. Пока картоха не закончится я не уеду", - сказал мужчина.
Он уточнил, что на данный момент продукты есть, а обстрелы их уже не пугают.
"Тут земля дрожала, у меня диван подпрыгивал. Я уже на это не обращаю внимания", - уточнил местный житель.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание, а 19 марта он заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.