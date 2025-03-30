Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дания усилит флот путем закупки новых судов и оборудования - 30.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250330/daniya-856227666.html
Дания усилит флот путем закупки новых судов и оборудования
Дания усилит флот путем закупки новых судов и оборудования - 30.03.2025, ПРАЙМ
Дания усилит флот путем закупки новых судов и оборудования
Дания хочет усилить флот вооружённых сил страны, в том числе, путём закупки десятков судов и нового оборудования для наблюдения за критически важной подводной... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T13:37+0300
2025-03-30T13:37+0300
вооружения
дания
нато
европа
флот
военный флот
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/70/764047094_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_e582c52e483ca8cd0bb2bdb5b4b0aa8f.jpg
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Дания хочет усилить флот вооружённых сил страны, в том числе, путём закупки десятков судов и нового оборудования для наблюдения за критически важной подводной инфраструктурой, сообщает датское министерство обороны. "Министр обороны Троельс Лунд Поульсен хочет усилить датский флот в рамках предстоящего военно-морского плана. Военно-морской план в том числе включает в себя долгосрочный путь по подготовке решений по строительству фрегатов и возможностей по строительству флота. Правительство усилит оборону королевства амбициозным военно-морским планом... Правительство предлагает немедленно приобрести новое оборудование для наблюдения за критически важной подводной инфраструктурой, а также начать программу разработки беспилотников и других беспилотных устройств, которые укрепят военно-морские силы как сейчас, так и в долгосрочной перспективе. Также будет приобретено 21 новое судно для датской морской гвардии и четыре новых судна..., которые также могут использоваться в военных целях для наблюдения за территориальными водами и постановки мин", - говорится в пресс-релизе ведомства. Отмечается, что в связи с "обострением ситуации в сфере политики безопасности" и целью НАТО по укреплению мощи Дании военно-морской план будет сосредоточен на скорейшем получении Копенгагеном необходимых морских возможностей для вооруженных сил. "Нынешний флот фрегатов ВМС Дании прослужит ещё 10 лет. Поэтому правительство вовремя инициирует новый военно-морской план для создания обоснованной основы для принятия решений о будущих приобретениях, включая следующее поколение датских фрегатов", - приводятся в пресс-релизе датского МО слова Поульсена. Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что страна увеличит расходы на оборону, но это будет трудно и дорого. Позднее она добавила, что правительство страны пока не знает, откуда взять деньги на увеличение военных расходов. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20250329/daniya-856217210.html
дания
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/70/764047094_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_b470dd024d06bbda365c9569fba5a6d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дания, нато, европа, флот, военный флот
Вооружения, ДАНИЯ, НАТО, ЕВРОПА, флот, военный флот
13:37 30.03.2025
 
Дания усилит флот путем закупки новых судов и оборудования

Минобороны Дании: страна хочет усилить флот вооруженных сил страны

© fotolia.com / uhotti!Флаг Дании
!Флаг Дании - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
© fotolia.com / uhotti
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Дания хочет усилить флот вооружённых сил страны, в том числе, путём закупки десятков судов и нового оборудования для наблюдения за критически важной подводной инфраструктурой, сообщает датское министерство обороны.
"Министр обороны Троельс Лунд Поульсен хочет усилить датский флот в рамках предстоящего военно-морского плана. Военно-морской план в том числе включает в себя долгосрочный путь по подготовке решений по строительству фрегатов и возможностей по строительству флота. Правительство усилит оборону королевства амбициозным военно-морским планом... Правительство предлагает немедленно приобрести новое оборудование для наблюдения за критически важной подводной инфраструктурой, а также начать программу разработки беспилотников и других беспилотных устройств, которые укрепят военно-морские силы как сейчас, так и в долгосрочной перспективе. Также будет приобретено 21 новое судно для датской морской гвардии и четыре новых судна..., которые также могут использоваться в военных целях для наблюдения за территориальными водами и постановки мин", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Отмечается, что в связи с "обострением ситуации в сфере политики безопасности" и целью НАТО по укреплению мощи Дании военно-морской план будет сосредоточен на скорейшем получении Копенгагеном необходимых морских возможностей для вооруженных сил.
"Нынешний флот фрегатов ВМС Дании прослужит ещё 10 лет. Поэтому правительство вовремя инициирует новый военно-морской план для создания обоснованной основы для принятия решений о будущих приобретениях, включая следующее поколение датских фрегатов", - приводятся в пресс-релизе датского МО слова Поульсена.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что страна увеличит расходы на оборону, но это будет трудно и дорого. Позднее она добавила, что правительство страны пока не знает, откуда взять деньги на увеличение военных расходов.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
!Флаг Дании - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
Дания приобретет морские мины для защиты внутренних вод
Вчера, 13:55
 
ВооруженияДАНИЯНАТОЕВРОПАфлотвоенный флот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала