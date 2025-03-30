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Водитель в Дагестане протащил на капоте полицейского, скрываясь после ДТП

Водитель в Дагестане протащил на капоте полицейского, скрываясь после ДТП - 30.03.2025, ПРАЙМ

Водитель в Дагестане протащил на капоте полицейского, скрываясь после ДТП

Водитель в Дагестане, ставший виновником аварии и скрывшийся с места происшествия, протащил на капоте своего автомобиля полицейского, пытавшегося его... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T21:57+0300

2025-03-30T21:57+0300

2025-03-30T21:58+0300

происшествия

дагестан

дтп

подозреваемый

полиция

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МАХАЧКАЛА, 30 мар - ПРАЙМ. Водитель в Дагестане, ставший виновником аварии и скрывшийся с места происшествия, протащил на капоте своего автомобиля полицейского, пытавшегося его остановить, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, в воскресенье в селе Дылым столкнулись два легковушки. Никто не пострадал, а предполагаемый виновник с места происшествия скрылся. "Около 12.00 (мск) автомобиль виновника ДТП Lada Granta без регистрационных знаков был замечен сотрудниками полиции на одном из постов ГАИ в Казбековском районе. Законные требования об остановке водитель не выполнил, более того, пытаясь скрыться, протащил на капоте своего автомобиля одного из полицейских", – говорится в сообщении. Правоохранителям удалось остановить машину нарушителя, за рулем оказался 42-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В МВД отметили, что в отношении мужчины будут приняты соответствующие процессуальные решения.

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дагестан

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дагестан, дтп, подозреваемый, полиция