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Украинский режим стягивает к Гуеву все что может, заявил офицер
Украинский режим стягивает к Гуеву все что может, заявил офицер - 30.03.2025, ПРАЙМ
Украинский режим стягивает к Гуеву все что может, заявил офицер
Киевский режим стягивает к Гуево в Курской области и границе между Сумской областью и Россией "все что может" и цепляется за каждую позицию, сообщил РИА Новости | 30.03.2025, ПРАЙМ
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КУРСК, 30 мар - ПРАЙМ. Киевский режим стягивает к Гуево в Курской области и границе между Сумской областью и Россией "все что может" и цепляется за каждую позицию, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север".
"Враг стягивает в район Гуева и границы с Россией все что может, цепляясь за каждую позицию. Киев пытается сохранить за собой хоть какие-то куски Курской области", - сообщил РИА Новости военнослужащий группировки "Север".
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территррии Курской области.
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Украинский режим стягивает к Гуеву все что может, заявил офицер
Офицер группировки "Север": Киев стягивает к Гуеву в Курской области все что может
КУРСК, 30 мар - ПРАЙМ. Киевский режим стягивает к Гуево в Курской области и границе между Сумской областью и Россией "все что может" и цепляется за каждую позицию, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север".
"Враг стягивает в район Гуева и границы с Россией все что может, цепляясь за каждую позицию. Киев пытается сохранить за собой хоть какие-то куски Курской области", - сообщил РИА Новости военнослужащий группировки "Север".
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территррии Курской области.