https://1prime.ru/20250330/guev-856223463.html

Украинский режим стягивает к Гуеву все что может, заявил офицер

Украинский режим стягивает к Гуеву все что может, заявил офицер - 30.03.2025, ПРАЙМ

Украинский режим стягивает к Гуеву все что может, заявил офицер

Киевский режим стягивает к Гуево в Курской области и границе между Сумской областью и Россией "все что может" и цепляется за каждую позицию, сообщил РИА Новости | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T01:26+0300

2025-03-30T01:26+0300

2025-03-30T01:26+0300

экономика

россия

общество

киев

рф

вс рф

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856223463.jpg?1743287203

КУРСК, 30 мар - ПРАЙМ. Киевский режим стягивает к Гуево в Курской области и границе между Сумской областью и Россией "все что может" и цепляется за каждую позицию, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север". "Враг стягивает в район Гуева и границы с Россией все что может, цепляясь за каждую позицию. Киев пытается сохранить за собой хоть какие-то куски Курской области", - сообщил РИА Новости военнослужащий группировки "Север". В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территррии Курской области.

киев

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , киев, рф, вс рф, всу