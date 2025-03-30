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Капитан затонувшего в Хургаде батискафа заявил, что покинул его последним

Капитан затонувшего в Хургаде батискафа заявил, что покинул его последним - 30.03.2025, ПРАЙМ

Капитан затонувшего в Хургаде батискафа заявил, что покинул его последним

Капитан затонувшего в Хургаде батискафа с российскими туристами заявил, что покинул его последним, сообщает египетская газета Al Masry Al Youm. | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T01:05+0300

2025-03-30T01:05+0300

2025-03-30T01:05+0300

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ХУРГАДА, 30 мар - ПРАЙМ. Капитан затонувшего в Хургаде батискафа с российскими туристами заявил, что покинул его последним, сообщает египетская газета Al Masry Al Youm. "Я - последний, кто покинул батискаф после того, как он был затоплен и пропала видимость внутри", - сказал капитан во время допроса в прокуратуре провинции Красное море. По его словам, вода просочилась в судно еще до того, как оно должно было отплыть от морской платформы. Как пишет газета, адвокат Хусам Салем, представляющий интересы капитана, заявил, что его подзащитный неоднократно требовал увеличить численность экипажа батискафа и просил провести техническое обслуживание судна, однако компания-владелец не ответила на запросы. В четверг прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным генконсульства РФ и властей египетской провинции Красное море, шесть россиян. Среди погибших - двое детей. В больницах Хургады в настоящее время находятся двое российских туристов, всех остальных пострадавших уже выписали. Процесс репатриации тел погибших россиян начался, расходы за это несут страховые компании. В генконсульстве сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии. Капитан судна решением местной прокуратуры был освобожден под залог с условием не покидать место жительства.

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