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Эксперт рассказал об изменениях в семейной ипотеке с 1 апреля - 30.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250330/ipoteka-856226171.html
Эксперт рассказал об изменениях в семейной ипотеке с 1 апреля
Эксперт рассказал об изменениях в семейной ипотеке с 1 апреля - 30.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал об изменениях в семейной ипотеке с 1 апреля
Изменения в семейной ипотеке в России, которые вступают в силу с 1 апреля и предусматривают возможность приобретать жилье на вторичном рынке, носят... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T09:48+0300
2025-03-30T10:01+0300
экономика
недвижимость
банки
москва
санкт-петербург
ипотека
семейная ипотека
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Изменения в семейной ипотеке в России, которые вступают в силу с 1 апреля и предусматривают возможность приобретать жилье на вторичном рынке, носят положительный, но в тоже время и экспериментальный характер. Кроме того, ожидается дальнейшая корректировка программы с учетом специфици регионов, заявил агентству РИА Новости руководитель юридического направления компании Yang Consult Дмитрий Ефимов.Как отметил эксперт, семейная ипотека претерпела множество изменений с самого начала ее функционирования, и самые недавние изменения вступят в силу уже 1 апреля этого года."Изменения ... носят безусловно положительный, хоть и экспериментальный характер, и свидетельствуют о внимании российских властей к качеству жизни россиян. На наш взгляд, программа будет и дальше корректироваться, с учетом специфики регионов, результативности программы на местах", - добавил он. Ефимов отметил, что одним из главных нововведений станет распространение программы на вторичный рынок. Нововведение подразумевает что теперь россияне смогут использовать эту программу в населенных пунктах с минимальными объемами строительства, что ранее не было возможным.Эксперт уточнил, что недвижимость, которая приобретается по программе, должна находиться в доме возрастом не более 20 лет, при этом дом не должен быть признан аварийным. Помимо этого исключается возможность приобретения недвижимости у родственников и иных взаимозависимых лиц. Ефимов отметил, что процентная ставка останется прежней - 6% годовых, однако она может измениться с учетом условий банка как в большую, так и в меньшую стороны.Ефимов также напомнил, что согласно условиям семейной ипотеки, в семье должен быть либо один ребенок в возрасте до 6 лет включительно, либо два и более ребенка в возрасте до 18 лет, либо ребенок с инвалидностью до 18 лет.Эксперт добавил, что в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях семейная ипотека не распространяется на "вторичку", действует только при приобретении жилья в новостройках.Он также перечислил еще несколько условий программы: первоначальный взнос – от 20% с возможностью использования материнского капитала, сумма ипотеки составляет до 6 миллионов рублей в регионах, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской или Ленинградской области (в них до 12 миллионов рублей).
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недвижимость, банки, москва, санкт-петербург, ипотека, семейная ипотека
Экономика, Недвижимость, Банки, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ипотека, семейная ипотека
09:48 30.03.2025 (обновлено: 10:01 30.03.2025)
 
Эксперт рассказал об изменениях в семейной ипотеке с 1 апреля

Ефимов: изменения в семейной ипотеке носят положительный характер

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкМакет дома
Макет дома - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Изменения в семейной ипотеке в России, которые вступают в силу с 1 апреля и предусматривают возможность приобретать жилье на вторичном рынке, носят положительный, но в тоже время и экспериментальный характер. Кроме того, ожидается дальнейшая корректировка программы с учетом специфици регионов, заявил агентству РИА Новости руководитель юридического направления компании Yang Consult Дмитрий Ефимов.
Как отметил эксперт, семейная ипотека претерпела множество изменений с самого начала ее функционирования, и самые недавние изменения вступят в силу уже 1 апреля этого года.
"Изменения ... носят безусловно положительный, хоть и экспериментальный характер, и свидетельствуют о внимании российских властей к качеству жизни россиян. На наш взгляд, программа будет и дальше корректироваться, с учетом специфики регионов, результативности программы на местах", - добавил он.
Ефимов отметил, что одним из главных нововведений станет распространение программы на вторичный рынок. Нововведение подразумевает что теперь россияне смогут использовать эту программу в населенных пунктах с минимальными объемами строительства, что ранее не было возможным.
Эксперт уточнил, что недвижимость, которая приобретается по программе, должна находиться в доме возрастом не более 20 лет, при этом дом не должен быть признан аварийным. Помимо этого исключается возможность приобретения недвижимости у родственников и иных взаимозависимых лиц. Ефимов отметил, что процентная ставка останется прежней - 6% годовых, однако она может измениться с учетом условий банка как в большую, так и в меньшую стороны.
Ефимов также напомнил, что согласно условиям семейной ипотеки, в семье должен быть либо один ребенок в возрасте до 6 лет включительно, либо два и более ребенка в возрасте до 18 лет, либо ребенок с инвалидностью до 18 лет.
Эксперт добавил, что в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях семейная ипотека не распространяется на "вторичку", действует только при приобретении жилья в новостройках.
Он также перечислил еще несколько условий программы: первоначальный взнос – от 20% с возможностью использования материнского капитала, сумма ипотеки составляет до 6 миллионов рублей в регионах, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской или Ленинградской области (в них до 12 миллионов рублей).
Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
Хуснуллин заявил о возможности расширения семейной ипотеки на вторичку
28 марта, 11:48
 
ЭкономикаНедвижимостьБанкиМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГипотекасемейная ипотека
 
 
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