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Эксперт рассказал об изменениях в семейной ипотеке с 1 апреля

Эксперт рассказал об изменениях в семейной ипотеке с 1 апреля - 30.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал об изменениях в семейной ипотеке с 1 апреля

Изменения в семейной ипотеке в России, которые вступают в силу с 1 апреля и предусматривают возможность приобретать жилье на вторичном рынке, носят... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T09:48+0300

2025-03-30T09:48+0300

2025-03-30T10:01+0300

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Изменения в семейной ипотеке в России, которые вступают в силу с 1 апреля и предусматривают возможность приобретать жилье на вторичном рынке, носят положительный, но в тоже время и экспериментальный характер. Кроме того, ожидается дальнейшая корректировка программы с учетом специфици регионов, заявил агентству РИА Новости руководитель юридического направления компании Yang Consult Дмитрий Ефимов.Как отметил эксперт, семейная ипотека претерпела множество изменений с самого начала ее функционирования, и самые недавние изменения вступят в силу уже 1 апреля этого года."Изменения ... носят безусловно положительный, хоть и экспериментальный характер, и свидетельствуют о внимании российских властей к качеству жизни россиян. На наш взгляд, программа будет и дальше корректироваться, с учетом специфики регионов, результативности программы на местах", - добавил он. Ефимов отметил, что одним из главных нововведений станет распространение программы на вторичный рынок. Нововведение подразумевает что теперь россияне смогут использовать эту программу в населенных пунктах с минимальными объемами строительства, что ранее не было возможным.Эксперт уточнил, что недвижимость, которая приобретается по программе, должна находиться в доме возрастом не более 20 лет, при этом дом не должен быть признан аварийным. Помимо этого исключается возможность приобретения недвижимости у родственников и иных взаимозависимых лиц. Ефимов отметил, что процентная ставка останется прежней - 6% годовых, однако она может измениться с учетом условий банка как в большую, так и в меньшую стороны.Ефимов также напомнил, что согласно условиям семейной ипотеки, в семье должен быть либо один ребенок в возрасте до 6 лет включительно, либо два и более ребенка в возрасте до 18 лет, либо ребенок с инвалидностью до 18 лет.Эксперт добавил, что в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях семейная ипотека не распространяется на "вторичку", действует только при приобретении жилья в новостройках.Он также перечислил еще несколько условий программы: первоначальный взнос – от 20% с возможностью использования материнского капитала, сумма ипотеки составляет до 6 миллионов рублей в регионах, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской или Ленинградской области (в них до 12 миллионов рублей).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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