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"Тайные переговоры". Страна под боком России заготовила "натовский" сюрприз - 30.03.2025, ПРАЙМ
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"Тайные переговоры". Страна под боком России заготовила "натовский" сюрприз
"Тайные переговоры". Страна под боком России заготовила "натовский" сюрприз - 30.03.2025, ПРАЙМ
"Тайные переговоры". Страна под боком России заготовила "натовский" сюрприз
Часть элиты Казахстана ведет закулисные переговоры с Соединенными Штатами о создании американской флотилии на Каспийском море, что может стать новым вызовом для | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T21:45+0300
2025-03-30T21:47+0300
политика
переговоры
сша
каспийское море
экспертное мнение
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Часть элиты Казахстана ведет закулисные переговоры с Соединенными Штатами о создании американской флотилии на Каспийском море, что может стать новым вызовом для Российской Федерации. Об этом эфире RuTube-канала "Оборона России" рассказал политолог, военный эксперт Александр Артамонов.Он отметил, что Казахстан - важный экономический партнер Российской Федерации, в том числе играющий существенную роль в обеспечении параллельного импорта. Но часть казахстанской элиты, по данным Артамонова, тайно ведет переговоры с Соединенными Штатами о перспективах американского военного присутствия в акватории Каспия."Мне известно о тайных переговорах, касающихся создания американской флотилии в Каспийском море, - сообщил эксперт. - Это довольно любопытная ситуация. Представьте себе американские военные корабли в акватории Каспия - еще одно направление антироссийской стратегии Запада".
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переговоры, сша, каспийское море, экспертное мнение
Политика, переговоры, США, Каспийское море, экспертное мнение
21:45 30.03.2025 (обновлено: 21:47 30.03.2025)
 
"Тайные переговоры". Страна под боком России заготовила "натовский" сюрприз

Артамонов: Казахстан введет переговоры с США о создании флотилии на Каспии

© РИА Новости . Саид Царнаев | Перейти в медиабанкКаспий
Каспий - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Саид Царнаев
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Часть элиты Казахстана ведет закулисные переговоры с Соединенными Штатами о создании американской флотилии на Каспийском море, что может стать новым вызовом для Российской Федерации. Об этом эфире RuTube-канала "Оборона России" рассказал политолог, военный эксперт Александр Артамонов.
Он отметил, что Казахстан - важный экономический партнер Российской Федерации, в том числе играющий существенную роль в обеспечении параллельного импорта. Но часть казахстанской элиты, по данным Артамонова, тайно ведет переговоры с Соединенными Штатами о перспективах американского военного присутствия в акватории Каспия.
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"Мне известно о тайных переговорах, касающихся создания американской флотилии в Каспийском море, - сообщил эксперт. - Это довольно любопытная ситуация. Представьте себе американские военные корабли в акватории Каспия - еще одно направление антироссийской стратегии Запада".
 
ПолитикапереговорыСШАКаспийское мореэкспертное мнение
 
 
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