https://1prime.ru/20250330/kazakhstan-856232130.html

"Тайные переговоры". Страна под боком России заготовила "натовский" сюрприз

"Тайные переговоры". Страна под боком России заготовила "натовский" сюрприз - 30.03.2025, ПРАЙМ

"Тайные переговоры". Страна под боком России заготовила "натовский" сюрприз

Часть элиты Казахстана ведет закулисные переговоры с Соединенными Штатами о создании американской флотилии на Каспийском море, что может стать новым вызовом для | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T21:45+0300

2025-03-30T21:45+0300

2025-03-30T21:47+0300

политика

переговоры

сша

каспийское море

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/83784/91/837849142_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8fbb5f19fd69ed12f6b9c88de29a06c7.jpg

МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Часть элиты Казахстана ведет закулисные переговоры с Соединенными Штатами о создании американской флотилии на Каспийском море, что может стать новым вызовом для Российской Федерации. Об этом эфире RuTube-канала "Оборона России" рассказал политолог, военный эксперт Александр Артамонов.Он отметил, что Казахстан - важный экономический партнер Российской Федерации, в том числе играющий существенную роль в обеспечении параллельного импорта. Но часть казахстанской элиты, по данным Артамонова, тайно ведет переговоры с Соединенными Штатами о перспективах американского военного присутствия в акватории Каспия."Мне известно о тайных переговорах, касающихся создания американской флотилии в Каспийском море, - сообщил эксперт. - Это довольно любопытная ситуация. Представьте себе американские военные корабли в акватории Каспия - еще одно направление антироссийской стратегии Запада".

https://1prime.ru/20250318/kazahstan-855867159.html

сша

каспийское море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

переговоры, сша, каспийское море, экспертное мнение