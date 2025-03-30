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F-47 против МиГ-41. Битва истребителей шестого поколения уже в разгаре - 30.03.2025, ПРАЙМ
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F-47 против МиГ-41. Битва истребителей шестого поколения уже в разгаре
F-47 против МиГ-41. Битва истребителей шестого поколения уже в разгаре - 30.03.2025, ПРАЙМ
F-47 против МиГ-41. Битва истребителей шестого поколения уже в разгаре
В Соединенных Штатах ША начались разработки истребителя шестого поколения F-47, который должен обеспечить Америке господство в воздухе. Но США, похоже,... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T23:14+0300
2025-03-30T23:43+0300
вооружения
россия
разработка
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. В Соединенных Штатах ША начались разработки истребителя шестого поколения F-47, который должен обеспечить Америке господство в воздухе. Но США, похоже, просчитались. Новейший российский МиГ-41 станет самым быстрым истребителем в мире, способным крайне эффективно побороться за доминирование в небе, рассказывается в публикации латышского издания Baltus Balss.В статье напоминается, что президент США Дональд Трамп, недавно впервые объявивший о разработке истребителя шестого поколения F-47, назвал его "самым смертоносным в мире" и предсказал, что F-47 существенно превзойдет все самолеты пятого поколения, чем обеспечит полное господство Соединенных Штатов в воздухе. Скорость F-47 превышает два Маха, при этом он будет способен выполнять полеты, плотно взаимодействуя с несколькими БПЛА, говорится в статье.Вместе с тем в материале подчеркивается, что США - не единственная страна, устремившаяся на завоевание в шестое поколение истребителей. Работы над F-47 начались в 2014 году, но Россия, по данным Baltus Balss, начала разрабатывать истребитель-перехватчик шестого поколения еще раньше. Рабочее название российского суперистребителя - "Изделие 41", а неофициальное — МиГ-41. Его скорость, как утверждают авторы статьи, должна превысить четыре Маха, что автоматически сделает новый российский самолет самым быстрым в мире, а основным оружием МиГ-41 станут ракета Р-37 класса "воздух – воздух" и другие "принципиально новые" разработки.В то же время сообщается, что МиГ-41 сможет эффективно бороться не только с крылатыми ракетами, бомбардировщиками и беспилотниками, но и с гиперзвуковыми ракетами.
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россия, разработка
Вооружения, РОССИЯ, разработка
23:14 30.03.2025 (обновлено: 23:43 30.03.2025)
 
F-47 против МиГ-41. Битва истребителей шестого поколения уже в разгаре

Baltus Balss: российский МиГ-41 станет самым быстрым истребителем в мире

© РИА Новости . В. Белоколодов | Перейти в медиабанкРассвет на Японском море
Рассвет на Японском море - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . В. Белоколодов
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. В Соединенных Штатах ША начались разработки истребителя шестого поколения F-47, который должен обеспечить Америке господство в воздухе. Но США, похоже, просчитались. Новейший российский МиГ-41 станет самым быстрым истребителем в мире, способным крайне эффективно побороться за доминирование в небе, рассказывается в публикации латышского издания Baltus Balss.
В статье напоминается, что президент США Дональд Трамп, недавно впервые объявивший о разработке истребителя шестого поколения F-47, назвал его "самым смертоносным в мире" и предсказал, что F-47 существенно превзойдет все самолеты пятого поколения, чем обеспечит полное господство Соединенных Штатов в воздухе.
Скорость F-47 превышает два Маха, при этом он будет способен выполнять полеты, плотно взаимодействуя с несколькими БПЛА, говорится в статье.
Вместе с тем в материале подчеркивается, что США - не единственная страна, устремившаяся на завоевание в шестое поколение истребителей. Работы над F-47 начались в 2014 году, но Россия, по данным Baltus Balss, начала разрабатывать истребитель-перехватчик шестого поколения еще раньше. Рабочее название российского суперистребителя - "Изделие 41", а неофициальное — МиГ-41. Его скорость, как утверждают авторы статьи, должна превысить четыре Маха, что автоматически сделает новый российский самолет самым быстрым в мире, а основным оружием МиГ-41 станут ракета Р-37 класса "воздух – воздух" и другие "принципиально новые" разработки.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
"Самый смертоносный". Трамп рассказал о тайных испытаниях истребителя F-47
21 марта, 19:02
В то же время сообщается, что МиГ-41 сможет эффективно бороться не только с крылатыми ракетами, бомбардировщиками и беспилотниками, но и с гиперзвуковыми ракетами.
 
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