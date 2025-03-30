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Ключевые министры сохранили посты в новом переходном правительстве Сирии

Ключевые министры сохранили посты в новом переходном правительстве Сирии - 30.03.2025, ПРАЙМ

Ключевые министры сохранили посты в новом переходном правительстве Сирии

Ключевые министры, в том числе главы МИД и министерства обороны, сохранили посты в составе нового переходного правительства Сирии, в него вошла только одна... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T00:56+0300

2025-03-30T00:56+0300

2025-03-30T00:56+0300

сирия

дамаск

башар асад

мид

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ДОХА, 29 мар - ПРАЙМ. Ключевые министры, в том числе главы МИД и министерства обороны, сохранили посты в составе нового переходного правительства Сирии, в него вошла только одна женщина - бывший оппозиционер Хинд Кабават, ставшая министром социальных дел и труда, сообщило Сирийское агентство новостей SANA. В субботу вечером министры нового правительства было приведены к присяге в Народном дворце в Дамаске. Так, по информации агентства, Мухаммед аш-Шибани сохранил пост министра иностранных дел. Прежними остались также министры обороны и внутренних дел - генерал-майор Мурхаф Абу Касра и Анас Хаттаб. Бывший премьер-министр временного правительства Сирии Мухаммед аль-Башир теперь назначен на должность министра энергетики. Как объявил президент переходного периода Ахмед аш-Шараа, в составе нового правительства появились два новых министерства - "министерство по чрезвычайным ситуациям и катастрофам, а также министерство по делам молодежи и спорта". Выступая после приведения к присяге, единственная женщина в новом переходном правительстве Сирии Хинд Кабават заявила, что "цель ее ведомства - построить общество, приверженное укреплению социальной справедливости, которой оно было лишено долгое время". "Это должна быть наша общая цель - создание справедливой и устойчивой социальной системы со справедливым распределением ресурсов", - сказала она. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на переходный период.

сирия

дамаск

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сирия, дамаск, башар асад, мид