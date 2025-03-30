Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миронов призвал проверить качество продукции оптовых компаний - 30.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250330/mironov-856223746.html
Миронов призвал проверить качество продукции оптовых компаний
Миронов призвал проверить качество продукции оптовых компаний - 30.03.2025, ПРАЙМ
Миронов призвал проверить качество продукции оптовых компаний
Перед началом посевного сезона для безопасности граждан необходимо организовать проверку качества продукции оптовых компаний, которые поставляют семена в... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T02:08+0300
2025-03-30T02:08+0300
сельское хозяйство
бизнес
экономика
москва
сергей миронов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856223746.jpg?1743289735
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Перед началом посевного сезона для безопасности граждан необходимо организовать проверку качества продукции оптовых компаний, которые поставляют семена в розницу, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП), депутат Госдумы Сергей Миронов. "Перед началом нового посевного сезона необходимо срочно организовать проверку качества продукции оптовых компаний, которые поставляют семена в розницу", - сказал глава СРЗП. Миронов отметил, что каждый год на российском рынке складывается неблагоприятная ситуация с посевным материалом для огородов и подсобных хозяйств. По его словам, несмотря на существующие программы импортозамещения, россияне до сих пор зависят от поставок импортных семян, и, по оценкам экспертов, доля их импорта достигает 80%, а большая часть не отличается высоким качеством. "Поставщики отлично все знают, но все равно продают людям импортные семена, которые не всходят или дают небольшие урожаи, при этом качественного отечественного посевного материала не хватает, и эту проблему надо решать", - добавил лидер СРЗП. Кроме того, депутат Госдумы призвал увеличить государственную поддержку российских семеноводов и ускорить реализацию программ производства отечественных семян.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, бизнес, москва, сергей миронов, госдума
Сельское хозяйство, Бизнес, Экономика, МОСКВА, Сергей Миронов, Госдума
02:08 30.03.2025
 
Миронов призвал проверить качество продукции оптовых компаний

Миронов: перед посевным сезоном надо проверить качество продукции оптовых компаний

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Перед началом посевного сезона для безопасности граждан необходимо организовать проверку качества продукции оптовых компаний, которые поставляют семена в розницу, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП), депутат Госдумы Сергей Миронов.
"Перед началом нового посевного сезона необходимо срочно организовать проверку качества продукции оптовых компаний, которые поставляют семена в розницу", - сказал глава СРЗП.
Миронов отметил, что каждый год на российском рынке складывается неблагоприятная ситуация с посевным материалом для огородов и подсобных хозяйств. По его словам, несмотря на существующие программы импортозамещения, россияне до сих пор зависят от поставок импортных семян, и, по оценкам экспертов, доля их импорта достигает 80%, а большая часть не отличается высоким качеством.
"Поставщики отлично все знают, но все равно продают людям импортные семена, которые не всходят или дают небольшие урожаи, при этом качественного отечественного посевного материала не хватает, и эту проблему надо решать", - добавил лидер СРЗП.
Кроме того, депутат Госдумы призвал увеличить государственную поддержку российских семеноводов и ускорить реализацию программ производства отечественных семян.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоБизнесМОСКВАСергей МироновГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала