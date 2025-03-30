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Миронов призвал проверить качество продукции оптовых компаний
Миронов призвал проверить качество продукции оптовых компаний - 30.03.2025, ПРАЙМ
Миронов призвал проверить качество продукции оптовых компаний
Перед началом посевного сезона для безопасности граждан необходимо организовать проверку качества продукции оптовых компаний, которые поставляют семена в... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T02:08+0300
2025-03-30T02:08+0300
2025-03-30T02:08+0300
сельское хозяйство
бизнес
экономика
москва
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госдума
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Перед началом посевного сезона для безопасности граждан необходимо организовать проверку качества продукции оптовых компаний, которые поставляют семена в розницу, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП), депутат Госдумы Сергей Миронов.
"Перед началом нового посевного сезона необходимо срочно организовать проверку качества продукции оптовых компаний, которые поставляют семена в розницу", - сказал глава СРЗП.
Миронов отметил, что каждый год на российском рынке складывается неблагоприятная ситуация с посевным материалом для огородов и подсобных хозяйств. По его словам, несмотря на существующие программы импортозамещения, россияне до сих пор зависят от поставок импортных семян, и, по оценкам экспертов, доля их импорта достигает 80%, а большая часть не отличается высоким качеством.
"Поставщики отлично все знают, но все равно продают людям импортные семена, которые не всходят или дают небольшие урожаи, при этом качественного отечественного посевного материала не хватает, и эту проблему надо решать", - добавил лидер СРЗП.
Кроме того, депутат Госдумы призвал увеличить государственную поддержку российских семеноводов и ускорить реализацию программ производства отечественных семян.
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сельское хозяйство, бизнес, москва, сергей миронов, госдума
Сельское хозяйство, Бизнес, Экономика, МОСКВА, Сергей Миронов, Госдума
Миронов призвал проверить качество продукции оптовых компаний
Миронов: перед посевным сезоном надо проверить качество продукции оптовых компаний
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Перед началом посевного сезона для безопасности граждан необходимо организовать проверку качества продукции оптовых компаний, которые поставляют семена в розницу, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП), депутат Госдумы Сергей Миронов.
"Перед началом нового посевного сезона необходимо срочно организовать проверку качества продукции оптовых компаний, которые поставляют семена в розницу", - сказал глава СРЗП.
Миронов отметил, что каждый год на российском рынке складывается неблагоприятная ситуация с посевным материалом для огородов и подсобных хозяйств. По его словам, несмотря на существующие программы импортозамещения, россияне до сих пор зависят от поставок импортных семян, и, по оценкам экспертов, доля их импорта достигает 80%, а большая часть не отличается высоким качеством.
"Поставщики отлично все знают, но все равно продают людям импортные семена, которые не всходят или дают небольшие урожаи, при этом качественного отечественного посевного материала не хватает, и эту проблему надо решать", - добавил лидер СРЗП.
Кроме того, депутат Госдумы призвал увеличить государственную поддержку российских семеноводов и ускорить реализацию программ производства отечественных семян.