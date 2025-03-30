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Миронов призвал проверить качество продукции оптовых компаний

Миронов призвал проверить качество продукции оптовых компаний - 30.03.2025, ПРАЙМ

Миронов призвал проверить качество продукции оптовых компаний

Перед началом посевного сезона для безопасности граждан необходимо организовать проверку качества продукции оптовых компаний, которые поставляют семена в... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T02:08+0300

2025-03-30T02:08+0300

2025-03-30T02:08+0300

сельское хозяйство

бизнес

экономика

москва

сергей миронов

госдума

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Перед началом посевного сезона для безопасности граждан необходимо организовать проверку качества продукции оптовых компаний, которые поставляют семена в розницу, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП), депутат Госдумы Сергей Миронов. "Перед началом нового посевного сезона необходимо срочно организовать проверку качества продукции оптовых компаний, которые поставляют семена в розницу", - сказал глава СРЗП. Миронов отметил, что каждый год на российском рынке складывается неблагоприятная ситуация с посевным материалом для огородов и подсобных хозяйств. По его словам, несмотря на существующие программы импортозамещения, россияне до сих пор зависят от поставок импортных семян, и, по оценкам экспертов, доля их импорта достигает 80%, а большая часть не отличается высоким качеством. "Поставщики отлично все знают, но все равно продают людям импортные семена, которые не всходят или дают небольшие урожаи, при этом качественного отечественного посевного материала не хватает, и эту проблему надо решать", - добавил лидер СРЗП. Кроме того, депутат Госдумы призвал увеличить государственную поддержку российских семеноводов и ускорить реализацию программ производства отечественных семян.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, бизнес, москва, сергей миронов, госдума