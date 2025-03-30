https://1prime.ru/20250330/musor-856188757.html

Юрист объяснил, какой мусор нельзя выносить на свалку

Юрист объяснил, какой мусор нельзя выносить на свалку - 30.03.2025, ПРАЙМ

Юрист объяснил, какой мусор нельзя выносить на свалку

Мусор, или твердые коммунальные отходы образуются в процессе потребления жителями различных бытовых товаров. Но далеко не каждый мусор можно безнаказанно... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T03:03+0300

2025-03-30T03:03+0300

2025-03-30T03:03+0300

мусор

мусоросжигательные заводы

мусоровоз

космический мусор

общество

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Мусор, или твердые коммунальные отходы образуются в процессе потребления жителями различных бытовых товаров. Но далеко не каждый мусор можно безнаказанно выносить на помойку, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист ЕЮС Евгений Корнеев."Так, строительный мусор не относится к ТКО, и его нельзя просто выбросить в мусорный контейнер (бак). Необходимо заключить договор с организацией (ИП) имеющими лицензию на транспортирование отходов I - IV классов опасности", - пояснил он.Выбрасывать в помойный контейнер нельзя некоторые привычные нам вещи. Например, батарейки и аккумуляторы – в их состав входят цинк, свинец, кадмий и другие вещества, при разложении способные отравить воду и почву.То же касается бытовой техники – старые холодильники, телевизоры, стиральные машины, духовки и т.п. не являются обычным мусором. В перечне запрещенных к выбрасыванию предметов – мебель, макулатура, лампочки, оргтехника (компьютеры, принтеры, ноутбуки), старые шины, аэрозоли, химикаты и т.п.Причина все та же – подобные вещи крайне медленно разлагаются и содержат опасные металлы, которые могут нанести ущерб экологии. Все это необходимо утилизовать с помощью профессиональных структур.За несоблюдение данных требований предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоАП – для физических лиц штраф от 2 000 до 3 000 рублей, заключил Корнеев.

https://1prime.ru/20230610/840782988.html

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мусор, мусоросжигательные заводы, мусоровоз, космический мусор, общество