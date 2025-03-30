https://1prime.ru/20250330/musor-856188757.html
Юрист объяснил, какой мусор нельзя выносить на свалку
Юрист объяснил, какой мусор нельзя выносить на свалку - 30.03.2025, ПРАЙМ
Юрист объяснил, какой мусор нельзя выносить на свалку
Мусор, или твердые коммунальные отходы образуются в процессе потребления жителями различных бытовых товаров. Но далеко не каждый мусор можно безнаказанно... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T03:03+0300
2025-03-30T03:03+0300
2025-03-30T03:03+0300
мусор
мусоросжигательные заводы
мусоровоз
космический мусор
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83483/62/834836259_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4f75d6e0b7f48dd7e92c2634b1270a5c.jpg
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Мусор, или твердые коммунальные отходы образуются в процессе потребления жителями различных бытовых товаров. Но далеко не каждый мусор можно безнаказанно выносить на помойку, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист ЕЮС Евгений Корнеев."Так, строительный мусор не относится к ТКО, и его нельзя просто выбросить в мусорный контейнер (бак). Необходимо заключить договор с организацией (ИП) имеющими лицензию на транспортирование отходов I - IV классов опасности", - пояснил он.Выбрасывать в помойный контейнер нельзя некоторые привычные нам вещи. Например, батарейки и аккумуляторы – в их состав входят цинк, свинец, кадмий и другие вещества, при разложении способные отравить воду и почву.То же касается бытовой техники – старые холодильники, телевизоры, стиральные машины, духовки и т.п. не являются обычным мусором. В перечне запрещенных к выбрасыванию предметов – мебель, макулатура, лампочки, оргтехника (компьютеры, принтеры, ноутбуки), старые шины, аэрозоли, химикаты и т.п.Причина все та же – подобные вещи крайне медленно разлагаются и содержат опасные металлы, которые могут нанести ущерб экологии. Все это необходимо утилизовать с помощью профессиональных структур.За несоблюдение данных требований предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоАП – для физических лиц штраф от 2 000 до 3 000 рублей, заключил Корнеев.
https://1prime.ru/20230610/840782988.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83483/62/834836259_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_529a30aacabb25502d8dbe8923a48977.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мусор, мусоросжигательные заводы, мусоровоз, космический мусор, общество
мусор, мусоросжигательные заводы, мусоровоз, космический мусор, Общество
Юрист объяснил, какой мусор нельзя выносить на свалку
Юрист Корнеев: бытовую технику и электронику нельзя просто выбросить на свалку
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Мусор, или твердые коммунальные отходы образуются в процессе потребления жителями различных бытовых товаров. Но далеко не каждый мусор можно безнаказанно выносить на помойку, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист ЕЮС Евгений Корнеев.
"Так, строительный мусор не относится к ТКО, и его нельзя просто выбросить в мусорный контейнер (бак). Необходимо заключить договор с организацией (ИП) имеющими лицензию на транспортирование отходов I - IV классов опасности", - пояснил он.
Выбрасывать в помойный контейнер нельзя некоторые привычные нам вещи. Например, батарейки и аккумуляторы – в их состав входят цинк, свинец, кадмий и другие вещества, при разложении способные отравить воду и почву.
То же касается бытовой техники – старые холодильники, телевизоры, стиральные машины, духовки и т.п. не являются обычным мусором. В перечне запрещенных к выбрасыванию предметов – мебель, макулатура, лампочки, оргтехника (компьютеры, принтеры, ноутбуки), старые шины, аэрозоли, химикаты и т.п.
Обогнали. Что делает Россия, пока весь мир зарабатывает на мусоре
Причина все та же – подобные вещи крайне медленно разлагаются и содержат опасные металлы, которые могут нанести ущерб экологии. Все это необходимо утилизовать с помощью профессиональных структур.
За несоблюдение данных требований предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоАП – для физических лиц штраф от 2 000 до 3 000 рублей, заключил Корнеев.