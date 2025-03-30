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Юрист объяснил, какой мусор нельзя выносить на свалку - 30.03.2025, ПРАЙМ
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Юрист объяснил, какой мусор нельзя выносить на свалку
Юрист объяснил, какой мусор нельзя выносить на свалку - 30.03.2025, ПРАЙМ
Юрист объяснил, какой мусор нельзя выносить на свалку
Мусор, или твердые коммунальные отходы образуются в процессе потребления жителями различных бытовых товаров. Но далеко не каждый мусор можно безнаказанно... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T03:03+0300
2025-03-30T03:03+0300
мусор
мусоросжигательные заводы
мусоровоз
космический мусор
общество
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Мусор, или твердые коммунальные отходы образуются в процессе потребления жителями различных бытовых товаров. Но далеко не каждый мусор можно безнаказанно выносить на помойку, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист ЕЮС Евгений Корнеев."Так, строительный мусор не относится к ТКО, и его нельзя просто выбросить в мусорный контейнер (бак). Необходимо заключить договор с организацией (ИП) имеющими лицензию на транспортирование отходов I - IV классов опасности", - пояснил он.Выбрасывать в помойный контейнер нельзя некоторые привычные нам вещи. Например, батарейки и аккумуляторы – в их состав входят цинк, свинец, кадмий и другие вещества, при разложении способные отравить воду и почву.То же касается бытовой техники – старые холодильники, телевизоры, стиральные машины, духовки и т.п. не являются обычным мусором. В перечне запрещенных к выбрасыванию предметов – мебель, макулатура, лампочки, оргтехника (компьютеры, принтеры, ноутбуки), старые шины, аэрозоли, химикаты и т.п.Причина все та же – подобные вещи крайне медленно разлагаются и содержат опасные металлы, которые могут нанести ущерб экологии. Все это необходимо утилизовать с помощью профессиональных структур.За несоблюдение данных требований предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоАП – для физических лиц штраф от 2 000 до 3 000 рублей, заключил Корнеев.
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мусор, мусоросжигательные заводы, мусоровоз, космический мусор, общество
мусор, мусоросжигательные заводы, мусоровоз, космический мусор, Общество
03:03 30.03.2025
 
Юрист объяснил, какой мусор нельзя выносить на свалку

Юрист Корнеев: бытовую технику и электронику нельзя просто выбросить на свалку

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБездомная собака у мусорного бака
Бездомная собака у мусорного бака - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Мусор, или твердые коммунальные отходы образуются в процессе потребления жителями различных бытовых товаров. Но далеко не каждый мусор можно безнаказанно выносить на помойку, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист ЕЮС Евгений Корнеев.
"Так, строительный мусор не относится к ТКО, и его нельзя просто выбросить в мусорный контейнер (бак). Необходимо заключить договор с организацией (ИП) имеющими лицензию на транспортирование отходов I - IV классов опасности", - пояснил он.
Выбрасывать в помойный контейнер нельзя некоторые привычные нам вещи. Например, батарейки и аккумуляторы – в их состав входят цинк, свинец, кадмий и другие вещества, при разложении способные отравить воду и почву.
То же касается бытовой техники – старые холодильники, телевизоры, стиральные машины, духовки и т.п. не являются обычным мусором. В перечне запрещенных к выбрасыванию предметов – мебель, макулатура, лампочки, оргтехника (компьютеры, принтеры, ноутбуки), старые шины, аэрозоли, химикаты и т.п.
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Причина все та же – подобные вещи крайне медленно разлагаются и содержат опасные металлы, которые могут нанести ущерб экологии. Все это необходимо утилизовать с помощью профессиональных структур.
За несоблюдение данных требований предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоАП – для физических лиц штраф от 2 000 до 3 000 рублей, заключил Корнеев.
 
мусормусоросжигательные заводымусоровозкосмический мусорОбщество
 
 
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