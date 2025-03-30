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Эксперт выяснила, какую угрозу безопасности несут беспроводные наушники

Эксперт выяснила, какую угрозу безопасности несут беспроводные наушники - 30.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт выяснила, какую угрозу безопасности несут беспроводные наушники

Уязвимости в беспроводных наушниках могут сделать их инструментом для слежки, кражи данных и даже финансового мошенничества, причем владельцы устройств могут... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T15:05+0300

2025-03-30T15:05+0300

2025-03-30T15:05+0300

технологии

наушники

мошеннические схемы

мошенники

слежка

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Уязвимости в беспроводных наушниках могут сделать их инструментом для слежки, кражи данных и даже финансового мошенничества, причем владельцы устройств могут этого не замечать, сообщила агентству РИА Новости инженер-аналитик компании "Газинформсервис" Екатерина Едемская.Она отметила, что современные беспроводные наушники не только обеспечивают удобство при прослушивании музыки и звонков, но и могут представлять угрозу безопасности. По ее словам, мало кто задумывается о том, что стандартная гарнитура способна использоваться злоумышленниками для слежки и кражи информации. Уязвимости в Bluetooth-протоколе и прошивке наушников открывают перед хакерами серьезные возможности, и в некоторых случаях атака остается незаметной для владельца.Эксперт пояснила, что устройства с устаревшими или слабыми алгоритмами шифрования передают аудиоданные по Bluetooth в полуоткрытом формате. Если злоумышленник располагает необходимыми инструментами, он может перехватить и расшифровать передаваемый трафик, получая доступ к личной информации пользователя. Кроме того, хакеры могут удаленно активировать микрофон через скрытые функции прошивки (бэкдоры), превращая гарнитуру в инструмент для скрытого прослушивания.По словам Едемской, некоторые модели Bluetooth-устройств также могут стать точкой входа для более сложной атаки. Вредоносный код, проникая через уязвимости в системе, позволяет злоумышленнику перехватывать логины и пароли, а также получать доступ к файлам, сообщениям и контактам владельца устройства. В некоторых случаях таким образом удается взломать даже банковские приложения.Как отметила специалист, наибольшему риску подвержены владельцы наушников с устаревшими версиями Bluetooth, особенно 4.2 и ниже, где применяются слабые механизмы шифрования."Опасность также возрастает, если устройство не получает обновлений прошивки – ведь многие производители прекращают поддержку спустя год-два после выпуска. Серьезным риском являются и небезопасные Bluetooth-профили, вроде Hands-Free Profile без полноценного шифрования, а также смартфоны и планшеты, где отключена проверка при подключении новых аксессуаров. Все эти факторы в совокупности делают пользователя легкой мишенью", - дополнила Едемская. Чтобы минимизировать риски, эксперт советует выбирать наушники с Bluetooth-версией не ниже 5.0, отключать Bluetooth на смартфоне в общественных местах, если он не используется, а также избегать подключения к устройствам с неизвестными именами. Дополнительную защиту обеспечивают регулярные обновления программного обеспечения, так как они закрывают уязвимости, которыми могут воспользоваться хакеры.

https://1prime.ru/20250330/snils-856160654.html

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технологии, наушники, мошеннические схемы, мошенники, слежка