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В Курской области разминируют более 110 населенных пунктов - 30.03.2025, ПРАЙМ
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В Курской области разминируют более 110 населенных пунктов
В Курской области разминируют более 110 населенных пунктов - 30.03.2025, ПРАЙМ
В Курской области разминируют более 110 населенных пунктов
Более 110 населенных пунктов Курской области еще предстоит разминировать, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности начальника представительства по... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T04:30+0300
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КУРСК, 30 мар - ПРАЙМ. Более 110 населенных пунктов Курской области еще предстоит разминировать, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности начальника представительства по разминированию Курской области Международного противоминного центра Военно-инженерной академии подполковник Александр Румянцев. "Администрацией Курской области определен перечень объектов, которые необходимо разминировать в первую очередь. Всего в этот перечень входит 122 населенных пункта", - отметил он. При этом Румянцев уточнил, что 10 населенных пунктов уже разминировано. "На сегодняшний день уже разминировано 10. Ведутся работы еще в 20. Ежедневно при проведении разминирования саперы находят большое количество различных взрывоопасных предметов, в том числе производства стран входящих в блок НАТО", - рассказал Румянцев. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
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общество , россия, рф, валерий герасимов, владимир путин, дмитрий медведев, вс рф, нато, всу
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, ВС РФ, НАТО, ВСУ
04:30 30.03.2025
 
В Курской области разминируют более 110 населенных пунктов

Дипломат Румянцев: более 110 населенных пунктов Курской области предстоит разминировать

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КУРСК, 30 мар - ПРАЙМ. Более 110 населенных пунктов Курской области еще предстоит разминировать, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности начальника представительства по разминированию Курской области Международного противоминного центра Военно-инженерной академии подполковник Александр Румянцев.
"Администрацией Курской области определен перечень объектов, которые необходимо разминировать в первую очередь. Всего в этот перечень входит 122 населенных пункта", - отметил он.
При этом Румянцев уточнил, что 10 населенных пунктов уже разминировано.
"На сегодняшний день уже разминировано 10. Ведутся работы еще в 20. Ежедневно при проведении разминирования саперы находят большое количество различных взрывоопасных предметов, в том числе производства стран входящих в блок НАТО", - рассказал Румянцев.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФВалерий ГерасимовВладимир ПутинДмитрий МедведевВС РФНАТОВСУ
 
 
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