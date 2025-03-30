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Минэнерго США заявил о необходимости модернизации арсенала ядерного оружия
Минэнерго США заявил о необходимости модернизации арсенала ядерного оружия - 30.03.2025, ПРАЙМ
Минэнерго США заявил о необходимости модернизации арсенала ядерного оружия
Министр энергетики США Крис Райт считает, что Вашингтону необходимо провести модернизацию арсенала ядерного оружия. | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T08:53+0300
2025-03-30T08:53+0300
2025-03-30T08:53+0300
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт считает, что Вашингтону необходимо провести модернизацию арсенала ядерного оружия. Как заявил Райт в интервью телеканалу Fox News, создание США первого в мире атомного оружия является невероятным достижением для страны, которое позволило быстрее завершить Вторую мировую войну, а также сохранить множество жизней американцев."Затем наступил период продолжительностью три десятилетия, который обошелся без создания новых ядерных вооружений, что привело к устареванию всего нашего арсенала. Сейчас нам нужно не наращивать ядерные запасы, а модернизировать оружие", - объяснил он.Министр энергетики США также заявил, что главное в ядерном оружии - не использовать его.
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Вооружения, США, ВАШИНГТОН, ядерное оружие, Минэнерго США
Минэнерго США заявил о необходимости модернизации арсенала ядерного оружия
Райт: США нужно не наращивать ядерные запасы, а модернизировать ядерное оружие
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт считает, что Вашингтону необходимо провести модернизацию арсенала ядерного оружия.
Как заявил Райт в интервью телеканалу Fox News, создание США первого в мире атомного оружия является невероятным достижением для страны, которое позволило быстрее завершить Вторую мировую войну, а также сохранить множество жизней американцев.
"Затем наступил период продолжительностью три десятилетия, который обошелся без создания новых ядерных вооружений, что привело к устареванию всего нашего арсенала. Сейчас нам нужно не наращивать ядерные запасы, а модернизировать оружие", - объяснил он.
Министр энергетики США также заявил, что главное в ядерном оружии - не использовать его.
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