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В Белом доме раскрыли, сколько планируют заработать за счет введения пошлин - 30.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Белом доме раскрыли, сколько планируют заработать за счет введения пошлин
В Белом доме раскрыли, сколько планируют заработать за счет введения пошлин - 30.03.2025, ПРАЙМ
В Белом доме раскрыли, сколько планируют заработать за счет введения пошлин
Американские власти рассчитывают ежегодно получать по 600 миллиардов долларов в виде импортных пошлин и за 10 лет обеспечить приток средств в бюджет в размере 6 | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T18:13+0300
2025-03-30T18:13+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 30 мар - ПРАЙМ. Американские власти рассчитывают ежегодно получать по 600 миллиардов долларов в виде импортных пошлин и за 10 лет обеспечить приток средств в бюджет в размере 6 триллионов долларов, заявил в воскресенье старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро. "Пошлины позволят получать около 600 миллиардов долларов в год, около 6 триллионов на протяжении десятилетнего периода", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Наварро уточнил, что только за счет повышения пошлин на автомобили американская администрация намерена получить около 100 миллиардов долларов. Одновременно советник главы государства указал, что администрация Белого дома рассчитывает на принятие конгрессом США законопроекта, который предоставит налоговые льготы, а также льготное кредитование покупателям американских автомобилей.
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сша, пошлины, прибыль
Экономика, США, пошлины, прибыль
18:13 30.03.2025
 
В Белом доме раскрыли, сколько планируют заработать за счет введения пошлин

советник Трампа: за счет импортных пошлин США хотят получить $6 трлн за 10 лет

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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ВАШИНГТОН, 30 мар - ПРАЙМ. Американские власти рассчитывают ежегодно получать по 600 миллиардов долларов в виде импортных пошлин и за 10 лет обеспечить приток средств в бюджет в размере 6 триллионов долларов, заявил в воскресенье старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро.
"Пошлины позволят получать около 600 миллиардов долларов в год, около 6 триллионов на протяжении десятилетнего периода", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Наварро уточнил, что только за счет повышения пошлин на автомобили американская администрация намерена получить около 100 миллиардов долларов.
Барселона, Испания
Премьер Испании призвал США "одуматься" после введения пошлин
28 марта, 13:56
Одновременно советник главы государства указал, что администрация Белого дома рассчитывает на принятие конгрессом США законопроекта, который предоставит налоговые льготы, а также льготное кредитование покупателям американских автомобилей.
 
ЭкономикаСШАпошлиныприбыль
 
 
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