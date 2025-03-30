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В новое переходное правительство Сирии вошла только одна женщина - 30.03.2025, ПРАЙМ
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В новое переходное правительство Сирии вошла только одна женщина
В новое переходное правительство Сирии вошла только одна женщина - 30.03.2025, ПРАЙМ
В новое переходное правительство Сирии вошла только одна женщина
Добавлены подробности (8-9 абзацы). | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T01:17+0300
2025-03-30T01:17+0300
сирия
дамаск
башар асад
мид
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Добавлены подробности (8-9 абзацы). ДОХА, 30 мар - РИА Новости. Ключевые министры, в том числе главы МИД и министерства обороны, сохранили посты в составе нового переходного правительства Сирии, в него вошла только одна женщина - бывший оппозиционер Хинд Кабават, ставшая министром социальных дел и труда, сообщило Сирийское агентство новостей SANA. В субботу вечером министры нового правительства было приведены к присяге в Народном дворце в Дамаске. Так, по информации агентства, Мухаммед аш-Шибани сохранил пост министра иностранных дел. Прежними остались также министры обороны и внутренних дел - генерал-майор Мурхаф Абу Касра и Анас Хаттаб. Бывший премьер-министр временного правительства Сирии Мухаммед аль-Башир теперь назначен на должность министра энергетики. Как объявил президент переходного периода Ахмед аш-Шараа, в составе нового правительства появились два новых министерства - "министерство по чрезвычайным ситуациям и катастрофам, а также министерство по делам молодежи и спорта". Выступая после приведения к присяге, единственная женщина в новом переходном правительстве Сирии Хинд Кабават заявила, что "цель ее ведомства - построить общество, приверженное укреплению социальной справедливости, которой оно было лишено долгое время". "Это должна быть наша общая цель - создание справедливой и устойчивой социальной системы со справедливым распределением ресурсов", - сказала она. В свою очередь, глава МИД аш-Шибани в своем выступлении пообещал, что сирийская дипломатия "будет голосом мудрости и сбалансированного отношения". "Мы будем строить международные отношения, основанные на взаимном уважении. Мы работаем над тем, чтобы открыть Сирию миру и восстановить ее статус", - подчеркнул он. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на переходный период.
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сирия, дамаск, башар асад, мид
СИРИЯ, Дамаск, Башар Асад, МИД
01:17 30.03.2025
 
В новое переходное правительство Сирии вошла только одна женщина

SANA: в новое переходное правительство Сирии вошла только одна женщина

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Добавлены подробности (8-9 абзацы).
ДОХА, 30 мар - РИА Новости. Ключевые министры, в том числе главы МИД и министерства обороны, сохранили посты в составе нового переходного правительства Сирии, в него вошла только одна женщина - бывший оппозиционер Хинд Кабават, ставшая министром социальных дел и труда, сообщило Сирийское агентство новостей SANA.
В субботу вечером министры нового правительства было приведены к присяге в Народном дворце в Дамаске.
Так, по информации агентства, Мухаммед аш-Шибани сохранил пост министра иностранных дел. Прежними остались также министры обороны и внутренних дел - генерал-майор Мурхаф Абу Касра и Анас Хаттаб.
Бывший премьер-министр временного правительства Сирии Мухаммед аль-Башир теперь назначен на должность министра энергетики.
Как объявил президент переходного периода Ахмед аш-Шараа, в составе нового правительства появились два новых министерства - "министерство по чрезвычайным ситуациям и катастрофам, а также министерство по делам молодежи и спорта".
Выступая после приведения к присяге, единственная женщина в новом переходном правительстве Сирии Хинд Кабават заявила, что "цель ее ведомства - построить общество, приверженное укреплению социальной справедливости, которой оно было лишено долгое время".
"Это должна быть наша общая цель - создание справедливой и устойчивой социальной системы со справедливым распределением ресурсов", - сказала она.
В свою очередь, глава МИД аш-Шибани в своем выступлении пообещал, что сирийская дипломатия "будет голосом мудрости и сбалансированного отношения".
"Мы будем строить международные отношения, основанные на взаимном уважении. Мы работаем над тем, чтобы открыть Сирию миру и восстановить ее статус", - подчеркнул он.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на переходный период.
 
СИРИЯДамаскБашар АсадМИД
 
 
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