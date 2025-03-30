https://1prime.ru/20250330/pribaltika-856231309.html

"Ради безопасности". На Западе высмеяли истерику стран Балтии из-за Украины

"Ради безопасности". На Западе высмеяли истерику стран Балтии из-за Украины - 30.03.2025, ПРАЙМ

"Ради безопасности". На Западе высмеяли истерику стран Балтии из-за Украины

Министры обороны Эстонии и Литвы призывают к продолжению конфликта на Украине, рассчитывая тем самым обезопасить свои страны. Такое мнение в социальной сети Х... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T20:11+0300

2025-03-30T20:11+0300

2025-03-30T20:11+0300

политика

прибалтика

конфликт на украине

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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Министры обороны Эстонии и Литвы призывают к продолжению конфликта на Украине, рассчитывая тем самым обезопасить свои страны. Такое мнение в социальной сети Х высказал ирландский журналист Чей Боуз, комментируя сообщения об их заявлениях. Как ранее сообщалось в публикации британской Financial Times со ссылкой на министров обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкура и Довиле Шакалене, главы оборонных ведомств балтийских стран высказались против перемирия на Украине, мотивировав свою позицию якобы нарастающей угрозой со стороны Российской Федерации."Война до последнего украинца ради "безопасности" Прибалтики", — прокомментировал их заявления Боуз.По заявлению президента РФ Владимира Путина, которое он сделал еще в январе нынешнего года, на Украине должно быть достигнуто не ограниченное во времени перемирие, которое ВСУ могут использовать для перегруппировки и перевооружения, чтобы с новыми силами продолжить конфликт, а долгосрочный мир. Глава государства отметил, что власти Российской Федерации борются за интересы российского народа, в чем и заключается смысл СВО. При этом президент подчеркнул, что мир на Украине основываться на уважении законных интересов всех людей, которые проживают в этом регионе.

https://1prime.ru/20250317/litva-855863718.html

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прибалтика, конфликт на украине, мнение