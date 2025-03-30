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ВС: родители должны платить за детей до их совершеннолетия

ВС: родители должны платить за детей до их совершеннолетия - 30.03.2025, ПРАЙМ

ВС: родители должны платить за детей до их совершеннолетия

Родители должны платить коммунальные платежи за детей до их совершеннолетия, даже если не живут вместе, сказано в определении судебной коллегии Верховного суда... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T07:27+0300

2025-03-30T07:27+0300

2025-03-30T07:27+0300

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Родители должны платить коммунальные платежи за детей до их совершеннолетия, даже если не живут вместе, сказано в определении судебной коллегии Верховного суда РФ по гражданским делам. Прецедентом стал спор томского товарищества собственников жилья (ТСЖ) с местным жителем, который не платил коммунальные платежи и взносы за капремонт более пяти лет и накопил долг почти в 445 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил иск, взыскав деньги с должника и его матери, которая проживала вместе с ним. Когда дело дошло до Верховного суда, тот обратил внимание, что должник был несовершеннолетним, поэтому задолженность надо взыскивать не с него, а с его родителей. Поскольку суды нижестоящих инстанций не озаботились привлечением к делу его отца, ВС РФ отправил дело на пересмотр. "В случае, если собственником жилого помещения (доли) является несовершеннолетний, то обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг несут его родители независимо от факта совместного с ним проживания. Вместе с тем несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. При недостаточности у несовершеннолетнего средств обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг субсидиарно возлагается на его родителей", - сказано в определении Верховного суда.

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