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В России могут выпустить монеты, посвященные спецоперации
В России могут выпустить монеты, посвященные спецоперации - 30.03.2025, ПРАЙМ
В России могут выпустить монеты, посвященные спецоперации
Памятные монеты, посвященные спецоперации могут быть выпущены в России, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T05:27+0300
2025-03-30T05:27+0300
2025-03-30T05:27+0300
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Памятные монеты, посвященные спецоперации могут быть выпущены в России, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Да, конечно, допускаю, что могут быть выпуски монет, связанные со специальной военной операцией", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее российские военные провели операцию "Поток", одним из успехов которой стало уничтожение элитных подразделений БПЛА, штабов управления и воздушной разведки ВСУ в Судже Курской области. В результате большая часть украинских подразделений осталась без управления, разведывательных данных и прикрытия беспилотной авиации.
Как рассказали РИА Новости в Добровольческом корпусе, разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника.
В итоге была освобождена промышленная зона в Судже.
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Финансы, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Анатолий Аксаков, ВСУ, Госдума
В России могут выпустить монеты, посвященные спецоперации
Депутат Аксаков допустил выпуск монет, посвященных спецоперации
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Памятные монеты, посвященные спецоперации могут быть выпущены в России, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Да, конечно, допускаю, что могут быть выпуски монет, связанные со специальной военной операцией", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее российские военные провели операцию "Поток", одним из успехов которой стало уничтожение элитных подразделений БПЛА, штабов управления и воздушной разведки ВСУ в Судже Курской области. В результате большая часть украинских подразделений осталась без управления, разведывательных данных и прикрытия беспилотной авиации.
Как рассказали РИА Новости в Добровольческом корпусе, разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника.
В итоге была освобождена промышленная зона в Судже.