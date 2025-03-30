https://1prime.ru/20250330/rossija-856224568.html

В России могут выпустить монеты, посвященные спецоперации

В России могут выпустить монеты, посвященные спецоперации - 30.03.2025, ПРАЙМ

В России могут выпустить монеты, посвященные спецоперации

Памятные монеты, посвященные спецоперации могут быть выпущены в России, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T05:27+0300

2025-03-30T05:27+0300

2025-03-30T05:27+0300

финансы

россия

общество

москва

анатолий аксаков

всу

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856224568.jpg?1743301647

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Памятные монеты, посвященные спецоперации могут быть выпущены в России, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Да, конечно, допускаю, что могут быть выпуски монет, связанные со специальной военной операцией", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее российские военные провели операцию "Поток", одним из успехов которой стало уничтожение элитных подразделений БПЛА, штабов управления и воздушной разведки ВСУ в Судже Курской области. В результате большая часть украинских подразделений осталась без управления, разведывательных данных и прикрытия беспилотной авиации. Как рассказали РИА Новости в Добровольческом корпусе, разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В итоге была освобождена промышленная зона в Судже.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, общество , москва, анатолий аксаков, всу, госдума