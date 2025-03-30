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Цены на топливо в России к середине весны могут набрать темпы роста - 30.03.2025, ПРАЙМ
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Цены на топливо в России к середине весны могут набрать темпы роста
Цены на топливо в России к середине весны могут набрать темпы роста - 30.03.2025, ПРАЙМ
Цены на топливо в России к середине весны могут набрать темпы роста
Цены на автомобильное топливо в России к середине весны могут набрать темпы роста, однако эта тенденция притормозит уже к лету, и по итогам года будет в рамках... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T07:15+0300
2025-03-30T07:15+0300
энергетика
рф
москва
алексей сазанов
нпз
ук альфа-капитал
альфа-капитал
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Цены на автомобильное топливо в России к середине весны могут набрать темпы роста, однако эта тенденция притормозит уже к лету, и по итогам года будет в рамках инфляции - таким прогнозом поделился с РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. "Цены на топливо в России этой весной будут продолжать расти в соответствии с базовым прогнозом - так, чтобы по итогам года они поднялись в среднем на уровне инфляции, то есть примерно на 8%. С конца декабря прошлого года по середину марта они выросли несущественно - примерно на 1,1-1,6% в зависимости от типа топлива", - сказал собеседник агентства. "К середине весны темпы роста ускорится в связи с началом посевного сезона, а к началу лета тенденция должна притормозить", - добавил он. Скрябин также отметил, что если предстоящая осень "не преподнесет сюрпризов ни в плане работы НПЗ, ни в аспекте демпферов", то годовой прирост может совпасть с ожиданиями. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизельное топливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, заявил в четверг замглавы ведомства Виталий Королев. В то же время ФАС предлагает синхронизировать графики ремонта на НПЗ с посевной кампанией. Минфин РФ с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся, о чем в понедельник сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые бы устроили как государство, так и бизнес. Тем временем правительство РФ приняло решение продлить до 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
рф, москва, алексей сазанов, нпз, ук альфа-капитал, альфа-капитал
Энергетика, РФ, МОСКВА, Алексей Сазанов, НПЗ, УК Альфа-Капитал, Альфа-Капитал
07:15 30.03.2025
 
Цены на топливо в России к середине весны могут набрать темпы роста

Эксперт Скрябин: цены на топливо в России к середине весны могут набрать темпы роста

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Цены на автомобильное топливо в России к середине весны могут набрать темпы роста, однако эта тенденция притормозит уже к лету, и по итогам года будет в рамках инфляции - таким прогнозом поделился с РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
"Цены на топливо в России этой весной будут продолжать расти в соответствии с базовым прогнозом - так, чтобы по итогам года они поднялись в среднем на уровне инфляции, то есть примерно на 8%. С конца декабря прошлого года по середину марта они выросли несущественно - примерно на 1,1-1,6% в зависимости от типа топлива", - сказал собеседник агентства.
"К середине весны темпы роста ускорится в связи с началом посевного сезона, а к началу лета тенденция должна притормозить", - добавил он. Скрябин также отметил, что если предстоящая осень "не преподнесет сюрпризов ни в плане работы НПЗ, ни в аспекте демпферов", то годовой прирост может совпасть с ожиданиями.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизельное топливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, заявил в четверг замглавы ведомства Виталий Королев. В то же время ФАС предлагает синхронизировать графики ремонта на НПЗ с посевной кампанией.
Минфин РФ с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся, о чем в понедельник сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые бы устроили как государство, так и бизнес.
Тем временем правительство РФ приняло решение продлить до 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
 
ЭнергетикаРФМОСКВААлексей СазановНПЗУК Альфа-КапиталАльфа-Капитал
 
 
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