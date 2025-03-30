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В ВАРПЭ отметили рост вылова рыбы в Черном море

В ВАРПЭ отметили рост вылова рыбы в Черном море - 30.03.2025, ПРАЙМ

В ВАРПЭ отметили рост вылова рыбы в Черном море

В Черном море добывается меньше 1% от общего вылова рыбы в России, при этом к середине марта там было добыто 12 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 25% больше | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T08:08+0300

2025-03-30T08:08+0300

2025-03-30T08:08+0300

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. В Черном море добывается меньше 1% от общего вылова рыбы в России, при этом к середине марта там было добыто 12 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Добыча идет хорошо: 12 тысяч тонн наши рыбаки добыли к середине марта, это почти на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но в Черном море мы добываем в целом небольшие объемы в разрезе страны – менее 1% от общего вылова", - рассказал Зверев, напомнив, что добыча ведется вдали от береговой линии. Говоря о ситуации в Черном море после ЧП в Керченском проливе, он отметил, что ассоциация находится в контакте с Роспотребнадзором, который не допускает на российский рынок поставок опасной рыбопродукции. Кроме того, рыбаки передают в лаборатории все уловы для проверки. Президент ВАРПЭ уточнил, что основной вылов приходится на Дальний Восток, где добывается две трети всего вылова. На втором месте - Северный бассейн. Остальное - внутренние водоемы, конвенционные районы Мирового океана, исключительные экономические зоны других государств. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" был завершен, вывезены последние ее конструкции с мыса Панагия. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

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бизнес, черное море, варпэ, роспотребнадзор, рыба