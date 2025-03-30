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Глава МИД Белоруссии рассказал, как меняются взгляды европейских политиков
Глава МИД Белоруссии рассказал, как меняются взгляды европейских политиков - 30.03.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Белоруссии рассказал, как меняются взгляды европейских политиков
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что все больше политиков в Евросоюзе признают пагубность санкционной политики в отношении Минска и Москвы. | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T21:21+0300
2025-03-30T21:21+0300
2025-03-30T21:21+0300
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МИНСК, 30 мар – ПРАЙМ. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что все больше политиков в Евросоюзе признают пагубность санкционной политики в отношении Минска и Москвы. "Я бы не говорил, что генеральная линия в Евросоюзе сформировалась на пересмотр санкционной политики, но то, что все больше и больше политиков в Евросоюзе признают пагубность санкционной политики, методов давления, ограничения торгово-экономического сотрудничества с Беларусью и Россией, очевидно. Мы это видим на примере Литвы, Польши, Латвии, по периметру нашей границы. Я уже не говорю о том, что многие политики там, в самой Европе, тоже уже говорят об этом", - сказал министр телеканалу СТВ. По его словам, особое отношение в последнее время США к выстраиванию отношений с Россией, некие американские идеи, направленные больше на поддержку традиционных ценностей, тоже влияют на ситуацию и "склоняют многие европейские страны в русло более умеренного движения в сторону развития отношений с Беларусью и Россией". "Умеренного с точки зрения критики", - подчеркнул Рыженков. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.
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мид белоруссии, евросоюз, политики
Политика, МИД Белоруссии, Евросоюз, Политики
Глава МИД Белоруссии рассказал, как меняются взгляды европейских политиков
Глава МИД Белоруссии: все больше политиков в Европе признают пагубность санкций
МИНСК, 30 мар – ПРАЙМ. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что все больше политиков в Евросоюзе признают пагубность санкционной политики в отношении Минска и Москвы.
"Я бы не говорил, что генеральная линия в Евросоюзе сформировалась на пересмотр санкционной политики, но то, что все больше и больше политиков в Евросоюзе признают пагубность санкционной политики, методов давления, ограничения торгово-экономического сотрудничества с Беларусью и Россией, очевидно. Мы это видим на примере Литвы, Польши, Латвии, по периметру нашей границы. Я уже не говорю о том, что многие политики там, в самой Европе, тоже уже говорят об этом", - сказал министр телеканалу СТВ.
По его словам, особое отношение в последнее время США к выстраиванию отношений с Россией, некие американские идеи, направленные больше на поддержку традиционных ценностей, тоже влияют на ситуацию и "склоняют многие европейские страны в русло более умеренного движения в сторону развития отношений с Беларусью и Россией". "Умеренного с точки зрения критики", - подчеркнул Рыженков.
Евросоюз сохранит санкции против России, заявила фон дер Ляйен
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.