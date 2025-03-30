Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Белоруссии рассказал, как меняются взгляды европейских политиков - 30.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250330/sanktsii-856231720.html
Глава МИД Белоруссии рассказал, как меняются взгляды европейских политиков
Глава МИД Белоруссии рассказал, как меняются взгляды европейских политиков - 30.03.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Белоруссии рассказал, как меняются взгляды европейских политиков
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что все больше политиков в Евросоюзе признают пагубность санкционной политики в отношении Минска и Москвы. | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T21:21+0300
2025-03-30T21:21+0300
политика
мид белоруссии
евросоюз
политики
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МИНСК, 30 мар – ПРАЙМ. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что все больше политиков в Евросоюзе признают пагубность санкционной политики в отношении Минска и Москвы. "Я бы не говорил, что генеральная линия в Евросоюзе сформировалась на пересмотр санкционной политики, но то, что все больше и больше политиков в Евросоюзе признают пагубность санкционной политики, методов давления, ограничения торгово-экономического сотрудничества с Беларусью и Россией, очевидно. Мы это видим на примере Литвы, Польши, Латвии, по периметру нашей границы. Я уже не говорю о том, что многие политики там, в самой Европе, тоже уже говорят об этом", - сказал министр телеканалу СТВ. По его словам, особое отношение в последнее время США к выстраиванию отношений с Россией, некие американские идеи, направленные больше на поддержку традиционных ценностей, тоже влияют на ситуацию и "склоняют многие европейские страны в русло более умеренного движения в сторону развития отношений с Беларусью и Россией". "Умеренного с точки зрения критики", - подчеркнул Рыженков. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.
https://1prime.ru/20250327/sanktsii-856167280.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мид белоруссии, евросоюз, политики
Политика, МИД Белоруссии, Евросоюз, Политики
21:21 30.03.2025
 
Глава МИД Белоруссии рассказал, как меняются взгляды европейских политиков

Глава МИД Белоруссии: все больше политиков в Европе признают пагубность санкций

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 30 мар – ПРАЙМ. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что все больше политиков в Евросоюзе признают пагубность санкционной политики в отношении Минска и Москвы.
"Я бы не говорил, что генеральная линия в Евросоюзе сформировалась на пересмотр санкционной политики, но то, что все больше и больше политиков в Евросоюзе признают пагубность санкционной политики, методов давления, ограничения торгово-экономического сотрудничества с Беларусью и Россией, очевидно. Мы это видим на примере Литвы, Польши, Латвии, по периметру нашей границы. Я уже не говорю о том, что многие политики там, в самой Европе, тоже уже говорят об этом", - сказал министр телеканалу СТВ.
По его словам, особое отношение в последнее время США к выстраиванию отношений с Россией, некие американские идеи, направленные больше на поддержку традиционных ценностей, тоже влияют на ситуацию и "склоняют многие европейские страны в русло более умеренного движения в сторону развития отношений с Беларусью и Россией". "Умеренного с точки зрения критики", - подчеркнул Рыженков.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Евросоюз сохранит санкции против России, заявила фон дер Ляйен
27 марта, 17:36
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.
 
ПолитикаМИД БелоруссииЕвросоюзПолитики
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала