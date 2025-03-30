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Глава МИД Белоруссии рассказал, как меняются взгляды европейских политиков

Глава МИД Белоруссии рассказал, как меняются взгляды европейских политиков - 30.03.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Белоруссии рассказал, как меняются взгляды европейских политиков

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что все больше политиков в Евросоюзе признают пагубность санкционной политики в отношении Минска и Москвы. | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T21:21+0300

2025-03-30T21:21+0300

2025-03-30T21:21+0300

политика

мид белоруссии

евросоюз

политики

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МИНСК, 30 мар – ПРАЙМ. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что все больше политиков в Евросоюзе признают пагубность санкционной политики в отношении Минска и Москвы. "Я бы не говорил, что генеральная линия в Евросоюзе сформировалась на пересмотр санкционной политики, но то, что все больше и больше политиков в Евросоюзе признают пагубность санкционной политики, методов давления, ограничения торгово-экономического сотрудничества с Беларусью и Россией, очевидно. Мы это видим на примере Литвы, Польши, Латвии, по периметру нашей границы. Я уже не говорю о том, что многие политики там, в самой Европе, тоже уже говорят об этом", - сказал министр телеканалу СТВ. По его словам, особое отношение в последнее время США к выстраиванию отношений с Россией, некие американские идеи, направленные больше на поддержку традиционных ценностей, тоже влияют на ситуацию и "склоняют многие европейские страны в русло более умеренного движения в сторону развития отношений с Беларусью и Россией". "Умеренного с точки зрения критики", - подчеркнул Рыженков. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.

https://1prime.ru/20250327/sanktsii-856167280.html

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мид белоруссии, евросоюз, политики