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Эксперт объяснил, что мошенники делают с чужими номерами СНИЛС

Эксперт объяснил, что мошенники делают с чужими номерами СНИЛС - 30.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, что мошенники делают с чужими номерами СНИЛС

Сам по себе номер СНИЛС не позволяет сразу лишить человека денег или имущества. Однако в сочетании с другими данными его можно использовать в многочисленных... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T02:02+0300

2025-03-30T02:02+0300

2025-03-30T02:02+0300

мошенничество

снилс

технологии

финансы

социальный фонд

общество

мошеннические схемы

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МОСКВА, 30 мар – ПРАЙМ. Сам по себе номер СНИЛС не позволяет сразу лишить человека денег или имущества. Однако в сочетании с другими данными его можно использовать в многочисленных мошеннических схемах, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.Во-первых, мошенники могут использовать СНИЛС для входа на чужой аккаунт на портале Госуслуг, заблокировав доступ владельцу. В личном кабинете они получают доступ к другим данным, например, справкам о доходах. Эти документы можно использовать для увеличения кредитного лимита.Во-вторых, через авторизацию на Госуслугах можно попасть на другие сайты. Пока владелец аккаунта не сменит пароль, мошенники успеют оформить несколько кредитов или запросить налоговый вычет через сайт ФНС на свои счета.В-третьих, СНИЛС часто становится частью схемы для дальнейшего обмана. Например, злоумышленники могут звонить, представляясь сотрудниками Социального фонда, и под этим предлогом выманивать дополнительные данные.В-четвертых, СНИЛС могут использовать для регистрации электронных кошельков или аккаунтов в финансовых сервисах. Это позволяет мошенникам скрывать следы при проведении нелегальных операций.В-пятых, СНИЛС необходим для анализа доходов через информацию о пенсионных отчислениях, что дает возможность преступникам выбирать цели для последующих атак."Важно отметить, что СНИЛС можно использовать для оформления кредитов, если у мошенников есть дополнительные данные, такие как ваш паспорт, они могут подать заявку на микрозайм. Если вы пользуетесь услугами конкретного банка для получения зарплаты или пенсии, риски повышаются, так как такие банки с большей вероятностью одобрят кредит", - указала Леонова.По ее словам, СНИЛС могут запросить:"Важно отметить: СНИЛС не проверяют на улице или по телефону. Такие запросы могут быть попыткой мошенничества. В исключительных случаях, если у вас нет с собой паспорта, полиция может запросить СНИЛС для идентификации", - заключила юрист.

https://1prime.ru/20250215/moshenniki-854957234.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

снилс, технологии, финансы, социальный фонд, общество , мошеннические схемы