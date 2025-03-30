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"Неудивительно". В Европе оценили вероятность запуска "Северного потока-2"

"Неудивительно". В Европе оценили вероятность запуска "Северного потока-2" - 30.03.2025, ПРАЙМ

"Неудивительно". В Европе оценили вероятность запуска "Северного потока-2"

Белый дом планирует наладить сотрудничество с Российской Федерацией в энергетической сфере, и на российско-американских переговорах, как сообщают источники,... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T19:29+0300

2025-03-30T19:29+0300

2025-03-30T19:30+0300

политика

сша

россия

северный поток-2

перезапуск

мнение

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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Белый дом планирует наладить сотрудничество с Российской Федерацией в энергетической сфере, и на российско-американских переговорах, как сообщают источники, обсуждается перезапуск газопровода "Северный поток-2". Пока неизвестно, насколько эти сообщения отражают реальное положение вещей, но очевидно, что в любом случае этот проект столкнется с серьезными трудностями. Об этом рассказывается в публикации британского издания UnHerd.Как отмечается, Соединенные Штаты могут отвести перезапуску "СП-2" роль "пряника" для России, чтобы добиться ее согласия на мирный договор с Украиной, что может поставить в затруднительное положение Европу, которая, по заявлению ее лидеров, не собирается налаживать отношения и после урегулирования конфликта.Ссылаясь на немецкое издание Handelsblatt (которое само ссылается на свои источники), авторы статьи сообщают, что США и Россия обсуждают перезапуск "СП-2" на переговорах. При этом отмечается, что Соединенные Штаты и ранее заявляли, что планируют в ходе переговоров обсудить сотрудничество с РФ в энергетической сфере."Также неудивительно, если Россия потребует прямого доступа к европейским рынкам через свои трубопроводы", - говорится в статье.В то же время авторы материала обращают внимание, что газопровод был поврежден в результате теракта, а оператор "СП- 2" - компания Nord Stream - на сегодняшний день испытывает существенные финансовые сложности. К тому же немецкие власти отказались выдавать разрешение на эксплуатацию газопровода, да и Еврокомиссия имеет право остановить какую-либо сделку с Российской Федерацией, если увидит в ней угрозу нарушения правил единого рынка, конкуренции или безопасности поставок.Но если эти сложности, как утверждается в статье, американская администрация может сравнительно легко решить, в том числе нейтрализовать противодействие Германии и Евросоюза, то с юридической неразберихой, возникшей после прекращения прокачки газа в 2022 году, справиться, по мнению авторов, будет сложнее. В итоге авторы приходят к нехитрому выводу о том, что судьба "СП-2”, равно как и других будущих проектов в энергетике между странами Европы и Россией будет зависеть от решений президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина "и их принуждающей силы".

https://1prime.ru/20250309/severnyy-potok-855602471.html

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сша, россия, северный поток-2, перезапуск, мнение