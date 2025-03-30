https://1prime.ru/20250330/strelba-856232730.html

Неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске

Неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске - 30.03.2025, ПРАЙМ

Неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске

Неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске, работают силовики, жителям в округе необходимо соблюдать меры безопасности, сообщил губернатор Мурманской... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T23:33+0300

2025-03-30T23:33+0300

2025-03-30T23:34+0300

происшествия

стрельба

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МУРМАНСК, 30 мар – ПРАЙМ. Неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске, работают силовики, жителям в округе необходимо соблюдать меры безопасности, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале. "В Мурманске на Кольском, 10 – стрельба. По предварительным данным, неизвестный ведет огонь с крыши дома. Работают силовики", - сообщил Чибис. Глава региона попросил все, кто живет или находится в этом районе, соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности: погасить свет, отойти от окон и не рисковать ради "горячего" видео. "Особо прошу не снимать и не выкладывать в сеть работу наших силовиков, а также доверять только проверенной информации", - добавил Чибис. Как передает корреспондент РИА Новости, на улицах слышны сирены машин экстренных служб. Место стрельбы находится в центре Мурманска.

https://1prime.ru/20250327/marmansk-856167745.html

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стрельба