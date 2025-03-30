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Неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске - 30.03.2025, ПРАЙМ
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Неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске
Неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске - 30.03.2025, ПРАЙМ
Неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске
Неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске, работают силовики, жителям в округе необходимо соблюдать меры безопасности, сообщил губернатор Мурманской... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T23:33+0300
2025-03-30T23:34+0300
происшествия
стрельба
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МУРМАНСК, 30 мар – ПРАЙМ. Неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске, работают силовики, жителям в округе необходимо соблюдать меры безопасности, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале. "В Мурманске на Кольском, 10 – стрельба. По предварительным данным, неизвестный ведет огонь с крыши дома. Работают силовики", - сообщил Чибис. Глава региона попросил все, кто живет или находится в этом районе, соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности: погасить свет, отойти от окон и не рисковать ради "горячего" видео. "Особо прошу не снимать и не выкладывать в сеть работу наших силовиков, а также доверять только проверенной информации", - добавил Чибис. Как передает корреспондент РИА Новости, на улицах слышны сирены машин экстренных служб. Место стрельбы находится в центре Мурманска.
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стрельба
Происшествия, стрельба
23:33 30.03.2025 (обновлено: 23:34 30.03.2025)
 
Неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске

Губернатор: неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкВид на Мурманск с высоты птичьего полета
Вид на Мурманск с высоты птичьего полета - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
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МУРМАНСК, 30 мар – ПРАЙМ. Неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске, работают силовики, жителям в округе необходимо соблюдать меры безопасности, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
"В Мурманске на Кольском, 10 – стрельба. По предварительным данным, неизвестный ведет огонь с крыши дома. Работают силовики", - сообщил Чибис.
Глава региона попросил все, кто живет или находится в этом районе, соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности: погасить свет, отойти от окон и не рисковать ради "горячего" видео.
"Особо прошу не снимать и не выкладывать в сеть работу наших силовиков, а также доверять только проверенной информации", - добавил Чибис.
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27 марта, 17:45
Как передает корреспондент РИА Новости, на улицах слышны сирены машин экстренных служб. Место стрельбы находится в центре Мурманска.
 
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