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Трамп уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии - 30.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии
Трамп уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии - 30.03.2025, ПРАЙМ
Трамп уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии. | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T02:41+0300
2025-03-30T02:41+0300
экономика
общество
мировая экономика
гренландия
сша
дания
дональд трамп
джей ди вэнс
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ВАШИНГТОН, 30 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии. "Мы получим Гренландию. Да, 100%", - завил Трамп в интервью NBC. В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс побывал на космической базе Соединенных Штатов в Гренландии. Трамп говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря. При этом ни одна политическая партия в Гренландии и подавляющее большинство населения острова не поддерживают присоединение к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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общество , мировая экономика, гренландия, сша, дания, дональд трамп, джей ди вэнс, nbc
Экономика, Общество , Мировая экономика, Гренландия, США, ДАНИЯ, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, NBC
02:41 30.03.2025
 
Трамп уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии

Трамп на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии

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ВАШИНГТОН, 30 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии.
"Мы получим Гренландию. Да, 100%", - завил Трамп в интервью NBC.
В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс побывал на космической базе Соединенных Штатов в Гренландии.
Трамп говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря. При этом ни одна политическая партия в Гренландии и подавляющее большинство населения острова не поддерживают присоединение к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаГренландияСШАДАНИЯДональд ТрампДжей Ди ВэнсNBC
 
 
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