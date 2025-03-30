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Трамп уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии

Трамп уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии - 30.03.2025, ПРАЙМ

Трамп уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии. | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T02:41+0300

2025-03-30T02:41+0300

2025-03-30T02:41+0300

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ВАШИНГТОН, 30 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии. "Мы получим Гренландию. Да, 100%", - завил Трамп в интервью NBC. В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс побывал на космической базе Соединенных Штатов в Гренландии. Трамп говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря. При этом ни одна политическая партия в Гренландии и подавляющее большинство населения острова не поддерживают присоединение к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

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общество , мировая экономика, гренландия, сша, дания, дональд трамп, джей ди вэнс, nbc