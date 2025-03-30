https://1prime.ru/20250330/tramp-856226497.html

СМИ нашли лазейку, которая поможет Трампу остаться у власти до 2037 года

СМИ нашли лазейку, которая поможет Трампу остаться у власти до 2037 года - 30.03.2025, ПРАЙМ

СМИ нашли лазейку, которая поможет Трампу остаться у власти до 2037 года

Президент США Дональд Трамп теоретически может оставаться у власти до 2037 года благодаря пробелу в 22-й поправке к Конституции США, сообщает Daily Mail со... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T10:19+0300

2025-03-30T10:19+0300

2025-03-30T10:19+0300

политика

дональд трамп

джей ди вэнс

сша

переизбрание

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп теоретически может оставаться у власти до 2037 года благодаря пробелу в 22-й поправке к Конституции США, сообщает Daily Mail со ссылкой на экспертов."Способ для Трампа переизбраться на третий срок - и потенциально на четвертый до января 2037 года, когда ему будет 90 лет, - не только возможен, но и прост благодаря вопиющей лазейке в поправке", - сообщает издание. Как отмечает газета, ключевым моментом является интерпретация термина "избрание" в тексте поправки, а также лояльность нынешнего вице-президента США Джей Ди Вэнса. При этом для реализации такого сценария Трампу потребуется широкая общественная поддержка на выборах.По информации Daily Mail, на этот юридический нюанс еще в 1999 году указывал профессор Брюс Пибоди в своей статье для Minnesota Law Review. Он утверждал, что 22-я поправка запрещает лишь "переизбрание дважды избранного президента", но не исключает возможности повторного занятия этой должности через иной механизм. Это означает, что политик, уже дважды занимавший пост президента, может вновь прийти к власти в случае отставки или смерти действующего главы государства.Согласно опубликованному сценарию, Трамп мог бы сначала баллотироваться на пост вице-президента при Вэнсе, а затем, после победы на выборах и инаугурации, занять президентское кресло в случае досрочного ухода Вэнса. Если бы Трамп решил идти на четвертый срок, ему пришлось бы покинуть пост до выборов 2032 года и вновь стать кандидатом в вице-президенты, после чего повторить тот же процесс, отмечает Daily Mail.22-я поправка была принята в 1951 году после того, как Франклин Делано Рузвельт стал единственным президентом США, избранным на четыре срока, два из которых пришлись на военные годы.

https://1prime.ru/20250330/tramp-856223835.html

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дональд трамп, джей ди вэнс, сша, переизбрание