https://1prime.ru/20250330/tramp-856229986.html

Трамп назвал сроки нового разговора с Путиным

Трамп назвал сроки нового разговора с Путиным - 30.03.2025, ПРАЙМ

Трамп назвал сроки нового разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассчитывает вскоре провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на главу | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T17:34+0300

2025-03-30T17:34+0300

2025-03-30T18:26+0300

сша

дональд трамп

владимир путин

разговор

вашингтон

политика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c522c990b6c74720f619c8e018284344.jpg

ВАШИНГТОН, 30 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассчитывает вскоре провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на главу Белого дома. "Трамп заявил, что двое мужчин планируют снова поговорить на этой неделе", - говорится в публикации на сайте телеканала по итогам интервью с президентом США. В США отсчет новой недели традиционно начинается с воскресенья.

https://1prime.ru/20250330/poshliny-856229754.html

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, владимир путин, разговор, вашингтон