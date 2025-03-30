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Трамп назвал сроки нового разговора с Путиным
Трамп назвал сроки нового разговора с Путиным - 30.03.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал сроки нового разговора с Путиным
Президент США Дональд Трамп рассчитывает вскоре провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на главу | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T17:34+0300
2025-03-30T17:34+0300
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ВАШИНГТОН, 30 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассчитывает вскоре провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на главу Белого дома. "Трамп заявил, что двое мужчин планируют снова поговорить на этой неделе", - говорится в публикации на сайте телеканала по итогам интервью с президентом США. В США отсчет новой недели традиционно начинается с воскресенья.
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сша, дональд трамп, владимир путин, разговор, вашингтон
США, Дональд Трамп, Владимир Путин, разговор, ВАШИНГТОН, Политика
Трамп назвал сроки нового разговора с Путиным
NBC: Трамп надеется вскоре провести новый разговор с Путиным
ВАШИНГТОН, 30 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассчитывает вскоре провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на главу Белого дома.
"Трамп заявил, что двое мужчин планируют снова поговорить на этой неделе", - говорится в публикации на сайте телеканала по итогам интервью с президентом США.
В США отсчет новой недели традиционно начинается с воскресенья.
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