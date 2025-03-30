https://1prime.ru/20250330/tramp-856230172.html

Трамп рассказал, чем его разозлил Путин

Трамп рассказал, чем его разозлил Путин - 30.03.2025, ПРАЙМ

Трамп рассказал, чем его разозлил Путин

Президент США Дональд Трамп заявил, что был "очень зол" из-за высказываний российского лидера Владимира Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском,... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T18:08+0300

2025-03-30T18:08+0300

2025-03-30T18:19+0300

политика

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 30 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что был "очень зол" из-за высказываний российского лидера Владимира Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском, сообщает телеканал NBC News. "Президент Дональд Трамп заявил, что он был "очень зол" и "взбешен", когда президент России Владимир Путин раскритиковал авторитет руководства президента Украины Владимира Зеленского, добавив, что комментарии "попали не по адресу", - говорится в публикации на сайте телеканала по итогам интервью с главой Белого дома.Трамп добавил, что российский лидер знает о его реакции, а также подчеркнул, что сохраняет с президентом РФ "очень хорошие отношения"."Гнев быстро рассеивается... если он поступает правильно", - заявил глава Белого дома. В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что лидеры РФ и США не обсуждали в ходе телефонных разговоров идею введения на Украине внешнего управленияВ конце января Путин заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.

https://1prime.ru/20250327/putin-856172131.html

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дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский