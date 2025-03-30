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Трамп, "не шутя", заявил о планах на третий президентский срок - 30.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250330/tramp-856231438.html
Трамп, "не шутя", заявил о планах на третий президентский срок
Трамп, "не шутя", заявил о планах на третий президентский срок - 30.03.2025, ПРАЙМ
Трамп, "не шутя", заявил о планах на третий президентский срок
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC признался, что "не шутит" о возможном переизбрании на третий срок главы государства. | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T20:26+0300
2025-03-30T20:31+0300
политика
дональд трамп
переизбрание
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ВАШИНГТОН, 30 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC признался, что "не шутит" о возможном переизбрании на третий срок главы государства. "Президент Дональд Трамп не исключил возможность баллотироваться на третий срок в Белом доме, что запрещено конституцией в соответствии с 22-й поправкой, заявив в интервью NBC News, что существуют методы сделать это, и пояснив, что он "не шутит", - говорится в публикации на сайте телеканала. По словам Трампа, "многие люди" хотят, чтобы он пошел на третий срок, но глава Белого дома на это отвечает, это "еще очень рано".Президент США добавил, что у него есть способы, чтобы пойти на третий срок. На уточняющий вопрос телеканала о возможности вице-президента США Джей Ди Вэнса баллотироваться на пост главы государства, а затем передать эту роль Трампу, американский лидер ответил, что "это один" из имеющихся методов.
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дональд трамп, переизбрание
Политика, Дональд Трамп, Переизбрание
20:26 30.03.2025 (обновлено: 20:31 30.03.2025)
 
Трамп, "не шутя", заявил о планах на третий президентский срок

NBC: Трамп признался, что "не шутит" о возможном переизбрании на третий срок

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 30 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC признался, что "не шутит" о возможном переизбрании на третий срок главы государства.
"Президент Дональд Трамп не исключил возможность баллотироваться на третий срок в Белом доме, что запрещено конституцией в соответствии с 22-й поправкой, заявив в интервью NBC News, что существуют методы сделать это, и пояснив, что он "не шутит", - говорится в публикации на сайте телеканала.
По словам Трампа, "многие люди" хотят, чтобы он пошел на третий срок, но глава Белого дома на это отвечает, это "еще очень рано".
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Президент США добавил, что у него есть способы, чтобы пойти на третий срок. На уточняющий вопрос телеканала о возможности вице-президента США Джей Ди Вэнса баллотироваться на пост главы государства, а затем передать эту роль Трампу, американский лидер ответил, что "это один" из имеющихся методов.
 
ПолитикаДональд ТрампПереизбрание
 
 
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