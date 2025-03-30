https://1prime.ru/20250330/tramp-856231438.html

Трамп, "не шутя", заявил о планах на третий президентский срок

Трамп, "не шутя", заявил о планах на третий президентский срок - 30.03.2025, ПРАЙМ

Трамп, "не шутя", заявил о планах на третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC признался, что "не шутит" о возможном переизбрании на третий срок главы государства. | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T20:26+0300

2025-03-30T20:26+0300

2025-03-30T20:31+0300

политика

дональд трамп

переизбрание

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ВАШИНГТОН, 30 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC признался, что "не шутит" о возможном переизбрании на третий срок главы государства. "Президент Дональд Трамп не исключил возможность баллотироваться на третий срок в Белом доме, что запрещено конституцией в соответствии с 22-й поправкой, заявив в интервью NBC News, что существуют методы сделать это, и пояснив, что он "не шутит", - говорится в публикации на сайте телеканала. По словам Трампа, "многие люди" хотят, чтобы он пошел на третий срок, но глава Белого дома на это отвечает, это "еще очень рано".Президент США добавил, что у него есть способы, чтобы пойти на третий срок. На уточняющий вопрос телеканала о возможности вице-президента США Джей Ди Вэнса баллотироваться на пост главы государства, а затем передать эту роль Трампу, американский лидер ответил, что "это один" из имеющихся методов.

https://1prime.ru/20250330/tramp-856229986.html

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дональд трамп, переизбрание