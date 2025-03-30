https://1prime.ru/20250330/tramp-856231438.html
Трамп, "не шутя", заявил о планах на третий президентский срок
Трамп, "не шутя", заявил о планах на третий президентский срок - 30.03.2025, ПРАЙМ
Трамп, "не шутя", заявил о планах на третий президентский срок
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC признался, что "не шутит" о возможном переизбрании на третий срок главы государства. | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T20:26+0300
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2025-03-30T20:31+0300
политика
дональд трамп
переизбрание
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ВАШИНГТОН, 30 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC признался, что "не шутит" о возможном переизбрании на третий срок главы государства. "Президент Дональд Трамп не исключил возможность баллотироваться на третий срок в Белом доме, что запрещено конституцией в соответствии с 22-й поправкой, заявив в интервью NBC News, что существуют методы сделать это, и пояснив, что он "не шутит", - говорится в публикации на сайте телеканала. По словам Трампа, "многие люди" хотят, чтобы он пошел на третий срок, но глава Белого дома на это отвечает, это "еще очень рано".Президент США добавил, что у него есть способы, чтобы пойти на третий срок. На уточняющий вопрос телеканала о возможности вице-президента США Джей Ди Вэнса баллотироваться на пост главы государства, а затем передать эту роль Трампу, американский лидер ответил, что "это один" из имеющихся методов.
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дональд трамп, переизбрание
Политика, Дональд Трамп, Переизбрание
Трамп, "не шутя", заявил о планах на третий президентский срок
NBC: Трамп признался, что "не шутит" о возможном переизбрании на третий срок
ВАШИНГТОН, 30 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC признался, что "не шутит" о возможном переизбрании на третий срок главы государства.
"Президент Дональд Трамп не исключил возможность баллотироваться на третий срок в Белом доме, что запрещено конституцией в соответствии с 22-й поправкой, заявив в интервью NBC News, что существуют методы сделать это, и пояснив, что он "не шутит", - говорится в публикации на сайте телеканала.
По словам Трампа, "многие люди" хотят, чтобы он пошел на третий срок, но глава Белого дома на это отвечает, это "еще очень рано".
Трамп назвал сроки нового разговора с Путиным
Президент США добавил, что у него есть способы, чтобы пойти на третий срок. На уточняющий вопрос телеканала о возможности вице-президента США Джей Ди Вэнса баллотироваться на пост главы государства, а затем передать эту роль Трампу, американский лидер ответил, что "это один" из имеющихся методов.