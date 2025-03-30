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Возвращенных с Украины курян доставили в Курскую область
Возвращенных с Украины курян доставили в Курскую область - 30.03.2025, ПРАЙМ
Возвращенных с Украины курян доставили в Курскую область
Возвращенных в Россию с Украины курян доставили в Курскую область, они будут расположены в пункте временного размещения (ПВР), сообщила уполномоченный по правам | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T00:02+0300
2025-03-30T00:02+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Возвращенных в Россию с Украины курян доставили в Курскую область, они будут расположены в пункте временного размещения (ПВР), сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее она сообщила, что еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, возвращены в Россию с Украины.
"Жители Курской области, вернувшиеся вчера в Россию, снова на курской земле... Волонтеры, Российский Красный Крест и социальные службы помогли расположиться в пункте временного размещения", - написала она в своем Telegram-канале.
Москалькова уточнила, что шестеро человек перемещались на машинах скорой помощи и сейчас находятся в больницах, также нескольким пожилым людям потребовалась стационарная помощь по приезде. С ними работают медицинские работники Брянска и Курска.
"Вместе с врио губернатора области Александром Евсеевичем Хинштейном посетили ПВР. Пообщались с людьми. С нами постоянно плотно работает региональный уполномоченный по правам человека Владимир Фирсов", - добавила она.
Также Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что среди возвращенных с Украины жителей Курской области много пожилых, самой старшей женщине 92 года.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории области.
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РОССИЯ, Общество , Экономика, УКРАИНА, РФ, МОСКВА, Татьяна Москалькова, ВСУ, ВС РФ
Возвращенных с Украины курян доставили в Курскую область
Москалькова: вернувшихся с Украины курян доставили в Курскую область
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Возвращенных в Россию с Украины курян доставили в Курскую область, они будут расположены в пункте временного размещения (ПВР), сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее она сообщила, что еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, возвращены в Россию с Украины.
"Жители Курской области, вернувшиеся вчера в Россию, снова на курской земле... Волонтеры, Российский Красный Крест и социальные службы помогли расположиться в пункте временного размещения", - написала она в своем Telegram-канале.
Москалькова уточнила, что шестеро человек перемещались на машинах скорой помощи и сейчас находятся в больницах, также нескольким пожилым людям потребовалась стационарная помощь по приезде. С ними работают медицинские работники Брянска и Курска.
"Вместе с врио губернатора области Александром Евсеевичем Хинштейном посетили ПВР. Пообщались с людьми. С нами постоянно плотно работает региональный уполномоченный по правам человека Владимир Фирсов", - добавила она.
Также Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что среди возвращенных с Украины жителей Курской области много пожилых, самой старшей женщине 92 года.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории области.