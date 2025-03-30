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В Европе больше рассматривают размещение на Украине морских и воздушных сил
В Европе больше рассматривают размещение на Украине морских и воздушных сил - 30.03.2025, ПРАЙМ
В Европе больше рассматривают размещение на Украине морских и воздушных сил
Европейские страны теперь больше рассматривают возможность размещения на Украине воздушных и морских сил ввиду ограничений, связанных с развертыванием крупных... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T12:38+0300
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Европейские страны теперь больше рассматривают возможность размещения на Украине воздушных и морских сил ввиду ограничений, связанных с развертыванием крупных войск, и готовности некоторых стран предложить свои возможности для патрулирования неба и моря в регионе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на двух дипломатов. Как пишет издание, европейские страны в ближайшие недели планируют направить на Украину группу военных, чтобы определить, сколько войск понадобится для возможного размещения. "По словам двух дипломатов, внимание европейцев теперь сместилось в сторону морской и воздушной мощи, поскольку командующие армиями указывают на ограничения крупного размещения войск, а другие страны предлагают свои возможности для патрулирования неба над Украиной и Черного моря", - сообщает газета. Агентство Блумберг 13 марта передало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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украина, запад, эммануэль макрон, кир стармер, сергей лавров, мид рф, washington post
УКРАИНА, ЗАПАД, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Сергей Лавров, МИД РФ, Washington Post
В Европе больше рассматривают размещение на Украине морских и воздушных сил
WP: Европа больше не планирует размещать на Украине воздушные и морские войска
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ.
Европейские страны теперь больше рассматривают возможность размещения на Украине воздушных и морских сил ввиду ограничений, связанных с развертыванием крупных войск, и готовности некоторых стран предложить свои возможности для патрулирования неба и моря в регионе, сообщает газета Washington Post
со ссылкой на двух дипломатов.
Как пишет издание, европейские страны в ближайшие недели планируют направить на Украину группу военных, чтобы определить, сколько войск понадобится для возможного размещения.
"По словам двух дипломатов, внимание европейцев теперь сместилось в сторону морской и воздушной мощи, поскольку командующие армиями указывают на ограничения крупного размещения войск, а другие страны предлагают свои возможности для патрулирования неба над Украиной и Черного моря", - сообщает газета.
Агентство Блумберг 13 марта передало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Макрон: "миротворцы" на Украине смогут "ответить" при нападении