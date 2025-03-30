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"Фокус не пройдет". США не будут бесплатно помогать Украине, считает Пушков

"Фокус не пройдет". США не будут бесплатно помогать Украине, считает Пушков - 30.03.2025, ПРАЙМ

"Фокус не пройдет". США не будут бесплатно помогать Украине, считает Пушков

Киев вряд ли сможет рассчитывать на безвозмездную военную помощь со стороны США, считает сенатор Алексей Пушков. | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T15:39+0300

2025-03-30T15:39+0300

2025-03-30T15:39+0300

политика

сша

алексей пушков

дональд трамп

украина

джей ди вэнс

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Киев вряд ли сможет рассчитывать на безвозмездную военную помощь со стороны США, считает сенатор Алексей Пушков.Как отметил сенатор в своем Telegram-канале, Украина пытается вести торг с президентом США Дональдом Трампом по поводу так называемой "минеральной сделки", несмотря на то, что ранее подобные попытки уже приводили к конфликту между Трампом и Владимиром Зеленским."При этом Киев хочет продолжать получать оружие и разведанные из США", - добавил Пушков. Как отметил сенатор, "скорее, всего этот фокус у киевского руководства не пройдет".Сенатор также напомнил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс вслед за Трампом резко высказался в адрес европейских стран, которые, по его словам, привыкли использовать Америку в своих интересах, стремясь получать военную и экономическую поддержку за чужой счет. При этом, уточнил Пушков, подобные заявления касались ближайших союзников Вашингтона, добавив, что Украину американская администрация тем более воспринимает как "нахлебницу". По его словам, Киев привык получать поддержку бесплатно, однако с новой администрацией Трампа этот подход вряд ли сработает.

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сша, алексей пушков, дональд трамп, украина, джей ди вэнс, владимир зеленский