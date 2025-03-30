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"Только друг с другом". На Западе сделали резкое заявление о России и ЕС - 30.03.2025, ПРАЙМ
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"Только друг с другом". На Западе сделали резкое заявление о России и ЕС
"Только друг с другом". На Западе сделали резкое заявление о России и ЕС - 30.03.2025, ПРАЙМ
"Только друг с другом". На Западе сделали резкое заявление о России и ЕС
Российская Федерация в настоящий момент ведет диалог с Соединенными Штатами об урегулировании украинского конфликта, в то время как Евросоюз выступает за... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T14:26+0300
2025-03-30T14:27+0300
политика
россия
евросоюз
украина
урегулирование
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российская Федерация в настоящий момент ведет диалог с Соединенными Штатами об урегулировании украинского конфликта, в то время как Евросоюз выступает за продолжение противостояния на Украине. Такую оценку ситуации дал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз.В частности, журналист написал: "Пока США и Россия ведут переговоры, чтобы добиться реального урегулирования и мира, жаждущие войны европейцы сидят в стороне и ведут диалог только друг с другом".При этом он подчеркнул, что полный отказ Евросоюза от поддержки мирного процесса в конфликте и его стремление к продолжению боевых действий на Украине с каждым днем становятся все очевиднее.Как ранее сообщало британское издание Financial Times, главы оборонных ведомств балтийских государств призывают к продолжению боевых действий на Украине, мотивируя свою позицию якобы нарастающей российской угрозой.
https://1prime.ru/20250326/zapugivanie-856122503.html
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россия, евросоюз, украина, урегулирование
Политика, РОССИЯ, Евросоюз, УКРАИНА, урегулирование
14:26 30.03.2025 (обновлено: 14:27 30.03.2025)
 
"Только друг с другом". На Западе сделали резкое заявление о России и ЕС

Боуз: РФ ведет диалог о мире на Украине, а ЕС выступает за продолжение конфликта

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российская Федерация в настоящий момент ведет диалог с Соединенными Штатами об урегулировании украинского конфликта, в то время как Евросоюз выступает за продолжение противостояния на Украине. Такую оценку ситуации дал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз.
В частности, журналист написал: "Пока США и Россия ведут переговоры, чтобы добиться реального урегулирования и мира, жаждущие войны европейцы сидят в стороне и ведут диалог только друг с другом".
При этом он подчеркнул, что полный отказ Евросоюза от поддержки мирного процесса в конфликте и его стремление к продолжению боевых действий на Украине с каждым днем становятся все очевиднее.
Штаб-квартира Европарламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
СВР рассказала о приемах ЕС по запугиванию жителей Россией
26 марта, 14:56
Как ранее сообщало британское издание Financial Times, главы оборонных ведомств балтийских государств призывают к продолжению боевых действий на Украине, мотивируя свою позицию якобы нарастающей российской угрозой.
 
ПолитикаРОССИЯЕвросоюзУКРАИНАурегулирование
 
 
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