https://1prime.ru/20250330/uregulirovanie-856228238.html
"Только друг с другом". На Западе сделали резкое заявление о России и ЕС
"Только друг с другом". На Западе сделали резкое заявление о России и ЕС - 30.03.2025, ПРАЙМ
"Только друг с другом". На Западе сделали резкое заявление о России и ЕС
Российская Федерация в настоящий момент ведет диалог с Соединенными Штатами об урегулировании украинского конфликта, в то время как Евросоюз выступает за... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T14:26+0300
2025-03-30T14:26+0300
2025-03-30T14:27+0300
политика
россия
евросоюз
украина
урегулирование
https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_052d1bf8ca86cac4e3e900b59d18f61e.jpg
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российская Федерация в настоящий момент ведет диалог с Соединенными Штатами об урегулировании украинского конфликта, в то время как Евросоюз выступает за продолжение противостояния на Украине. Такую оценку ситуации дал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз.В частности, журналист написал: "Пока США и Россия ведут переговоры, чтобы добиться реального урегулирования и мира, жаждущие войны европейцы сидят в стороне и ведут диалог только друг с другом".При этом он подчеркнул, что полный отказ Евросоюза от поддержки мирного процесса в конфликте и его стремление к продолжению боевых действий на Украине с каждым днем становятся все очевиднее.Как ранее сообщало британское издание Financial Times, главы оборонных ведомств балтийских государств призывают к продолжению боевых действий на Украине, мотивируя свою позицию якобы нарастающей российской угрозой.
https://1prime.ru/20250326/zapugivanie-856122503.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_8ace646e169b39380fa4a174085c199e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, украина, урегулирование
Политика, РОССИЯ, Евросоюз, УКРАИНА, урегулирование
"Только друг с другом". На Западе сделали резкое заявление о России и ЕС
Боуз: РФ ведет диалог о мире на Украине, а ЕС выступает за продолжение конфликта
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ.
Российская Федерация в настоящий момент ведет диалог с Соединенными Штатами об урегулировании украинского конфликта, в то время как Евросоюз выступает за продолжение противостояния на Украине. Такую оценку ситуации дал в социальной сети Х
ирландский журналист Чей Боуз.
В частности, журналист написал: "Пока США и Россия ведут переговоры, чтобы добиться реального урегулирования и мира, жаждущие войны европейцы сидят в стороне и ведут диалог только друг с другом".
При этом он подчеркнул, что полный отказ Евросоюза от поддержки мирного процесса в конфликте и его стремление к продолжению боевых действий на Украине с каждым днем становятся все очевиднее.
СВР рассказала о приемах ЕС по запугиванию жителей Россией
Как ранее сообщало британское издание Financial Times, главы оборонных ведомств балтийских государств призывают к продолжению боевых действий на Украине, мотивируя свою позицию якобы нарастающей российской угрозой.