https://1prime.ru/20250330/uregulirovanie-856228238.html

"Только друг с другом". На Западе сделали резкое заявление о России и ЕС

"Только друг с другом". На Западе сделали резкое заявление о России и ЕС - 30.03.2025, ПРАЙМ

"Только друг с другом". На Западе сделали резкое заявление о России и ЕС

Российская Федерация в настоящий момент ведет диалог с Соединенными Штатами об урегулировании украинского конфликта, в то время как Евросоюз выступает за... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T14:26+0300

2025-03-30T14:26+0300

2025-03-30T14:27+0300

политика

россия

евросоюз

украина

урегулирование

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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российская Федерация в настоящий момент ведет диалог с Соединенными Штатами об урегулировании украинского конфликта, в то время как Евросоюз выступает за продолжение противостояния на Украине. Такую оценку ситуации дал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз.В частности, журналист написал: "Пока США и Россия ведут переговоры, чтобы добиться реального урегулирования и мира, жаждущие войны европейцы сидят в стороне и ведут диалог только друг с другом".При этом он подчеркнул, что полный отказ Евросоюза от поддержки мирного процесса в конфликте и его стремление к продолжению боевых действий на Украине с каждым днем становятся все очевиднее.Как ранее сообщало британское издание Financial Times, главы оборонных ведомств балтийских государств призывают к продолжению боевых действий на Украине, мотивируя свою позицию якобы нарастающей российской угрозой.

https://1prime.ru/20250326/zapugivanie-856122503.html

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россия, евросоюз, украина, урегулирование