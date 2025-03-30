https://1prime.ru/20250330/uregulirovanie-856228663.html

"Зеленского нужно убирать". Советник Пентагона обратился к главам РФ и США

"Зеленского нужно убирать". Советник Пентагона обратился к главам РФ и США - 30.03.2025, ПРАЙМ

"Зеленского нужно убирать". Советник Пентагона обратился к главам РФ и США

Главам Соединенных Штатов и Российской Федерации необходимо осознать, что Владимира Зеленского следует убирать, иначе урегулирования конфликт не произойдет... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T14:58+0300

2025-03-30T14:58+0300

2025-03-30T14:59+0300

политика

дуглас макгрегор

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Главам Соединенных Штатов и Российской Федерации необходимо осознать, что Владимира Зеленского следует убирать, иначе урегулирования конфликт не произойдет. Такое мнение в YouTube-канале Glenn Diesen высказал экс-советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.Он отметил: "Если вы находитесь там, где Трамп — в Белом доме, или Путин — в Кремле, нужно прийти к необратимому заключению, что этого человека (Владимира Зеленского - прим. ред.) нужно убирать".По убеждению Макгрегора, "иначе ничего не случится".А если Россия и США, несмотря на все усилия, не смогут урегулировать конфликт, глава киевского режима сожжет Украину и украинцев "дотла", подчеркнул советник. Вместе с тем он отметил, что Зеленский выступает с абсолютно бессмысленными заявлениями.

https://1prime.ru/20250329/zelenskiy-856220907.html

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дуглас макгрегор, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп