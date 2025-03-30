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"Зеленского нужно убирать". Советник Пентагона обратился к главам РФ и США - 30.03.2025, ПРАЙМ
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"Зеленского нужно убирать". Советник Пентагона обратился к главам РФ и США
"Зеленского нужно убирать". Советник Пентагона обратился к главам РФ и США - 30.03.2025, ПРАЙМ
"Зеленского нужно убирать". Советник Пентагона обратился к главам РФ и США
Главам Соединенных Штатов и Российской Федерации необходимо осознать, что Владимира Зеленского следует убирать, иначе урегулирования конфликт не произойдет... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T14:58+0300
2025-03-30T14:59+0300
политика
дуглас макгрегор
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Главам Соединенных Штатов и Российской Федерации необходимо осознать, что Владимира Зеленского следует убирать, иначе урегулирования конфликт не произойдет. Такое мнение в YouTube-канале Glenn Diesen высказал экс-советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.Он отметил: "Если вы находитесь там, где Трамп — в Белом доме, или Путин — в Кремле, нужно прийти к необратимому заключению, что этого человека (Владимира Зеленского - прим. ред.) нужно убирать".По убеждению Макгрегора, "иначе ничего не случится".А если Россия и США, несмотря на все усилия, не смогут урегулировать конфликт, глава киевского режима сожжет Украину и украинцев "дотла", подчеркнул советник. Вместе с тем он отметил, что Зеленский выступает с абсолютно бессмысленными заявлениями.
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дуглас макгрегор, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
Политика, Дуглас Макгрегор, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
14:58 30.03.2025 (обновлено: 14:59 30.03.2025)
 
"Зеленского нужно убирать". Советник Пентагона обратился к главам РФ и США

Макгрегор: Трамп и Путин должны осознать, что Зеленского необходимо убирать

© CC BY 2.0 / gregwest98Пентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
© CC BY 2.0 / gregwest98
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Главам Соединенных Штатов и Российской Федерации необходимо осознать, что Владимира Зеленского следует убирать, иначе урегулирования конфликт не произойдет. Такое мнение в YouTube-канале Glenn Diesen высказал экс-советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.
Он отметил: "Если вы находитесь там, где Трамп — в Белом доме, или Путин — в Кремле, нужно прийти к необратимому заключению, что этого человека (Владимира Зеленского - прим. ред.) нужно убирать".
По убеждению Макгрегора, "иначе ничего не случится".
А если Россия и США, несмотря на все усилия, не смогут урегулировать конфликт, глава киевского режима сожжет Украину и украинцев "дотла", подчеркнул советник.
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Вместе с тем он отметил, что Зеленский выступает с абсолютно бессмысленными заявлениями.
 
ПолитикаДуглас МакгрегорВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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