https://1prime.ru/20250330/verandy-856224774.html

Летние веранды при ресторанах и кафе в Москве начнут открывать с апреля

Летние веранды при ресторанах и кафе в Москве начнут открывать с апреля - 30.03.2025, ПРАЙМ

Летние веранды при ресторанах и кафе в Москве начнут открывать с апреля

Летние веранды при ресторанах и кафе в Москве начнут открываться с апреля, а первыми будут те заведения, у которых "летники" полностью закрыты и обогреваются,... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T06:51+0300

2025-03-30T06:51+0300

2025-03-30T06:51+0300

бизнес

общество

москва

сергей миронов

сергей собянин

шоколадница

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856224774.jpg?1743306703

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Летние веранды при ресторанах и кафе в Москве начнут открываться с апреля, а первыми будут те заведения, у которых "летники" полностью закрыты и обогреваются, рассказал РИА Новости омбудсмен в сфере столичного ресторанного рынка Сергей Миронов. Накануне мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что летние веранды без специального оборудования в Москве теперь можно размещать не согласовывая проект, а сезон по традиции начнется 1 апреля. "Ориентировочно, к середине апреля будут точечно открываться. 1 апреля откроются те, наверное, кто может обогреть саму веранду. А дальше потихонечку, по мере потепления. Многое от погоды будет зависит. Если будет большое потепление, то будут массово открываться", - сказал Миронов. Он пояснил, что летнюю веранду мало открыть, ее нужно обслуживать. "Надо следить, чтобы было красиво, зелень была, а на столах все было аккуратно и на местах: от приборов до салфеток. Ну, и официанты должны стоять на летних верандах и обслуживать гостей. И если все-таки прохладно, то гости не садятся. Официантам холодно, они заболевают. Поэтому раньше времени летние веранды никто не откроет. Откроют только те, у кого они полностью закрыты и обогреваются", - уточнил омбудсмен. Миронов добавил, что с 1 апреля без согласования можно ставить лишь столики и зонты. "Это не обогреваемые летние веранды. Такие столики ставят уже последними. Ну и либо просто в теплые дни выносят столы со стульями и заносят обратно, не выставляя их "на постоянку", - сообщил он. Установку летних веранд на территории предприятий Москвы в марте начала уже сеть ресторанов "Вкусно — и точка". Завершить их монтаж сеть намерена к концу апреля. "Для жителей столицы будет доступно более 80 предприятий сети с площадками на открытом воздухе. По нашим данным, посещаемость предприятий с верандами значительно увеличивается, рост числа визитов составляет 30%", - рассказали в пресс-службе. Установка веранд уже идет и в заведениях сети кофеен "Шоколадница". "Веранды начнут постепенно открываться с 1 апреля", - уточнили в пресс-службе компании.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва, сергей миронов, сергей собянин, шоколадница