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В Висбадене прошла акция протеста против размещения ракет США

В Висбадене прошла акция протеста против размещения ракет США - 30.03.2025, ПРАЙМ

В Висбадене прошла акция протеста против размещения ракет США

Более тысячи человек приняли участие в акции протеста в немецком городе Висбадене против планируемого США размещения ракет средней дальности в Германии,... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T00:02+0300

2025-03-30T00:02+0300

2025-03-30T00:02+0300

общество

германия

сша

европа

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Более тысячи человек приняли участие в акции протеста в немецком городе Висбадене против планируемого США размещения ракет средней дальности в Германии, сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию. "Более тысячи человек, по данным полиции, приняли участие в демонстрации в Висбадене против размещения новых американских ракет средней дальности", - говорится в материале. Было запланировано, что в акции примут участие четыре тысячи активистов, однако по итогам демонстрации полиция оценивает их количество в 1,4 тысячи человек. Нарушений порядка зафиксировано не было. Демонстрация прошла под лозунгом "Нет новым американским ракетам средней дальности в Германии, распустить (американское - ред.) командование в Висбадене". Ранее администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". Президент России Владимир Путин заявлял, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему средней дальности "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Сергей Лагодюк, что решение было принято в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе.

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общество , германия, сша, европа, владимир путин, александр лукашенко