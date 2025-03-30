https://1prime.ru/20250330/voennye-856224459.html

Украинские военные избили мужчину в Курской области

Украинские военные избили мужчину в Курской области - 30.03.2025, ПРАЙМ

Украинские военные избили мужчину в Курской области

Украинские военные во время оккупации курского села Казачья Локня избили мужчину за то, что он не знал украинский язык, рассказала РИА Новости его супруга. | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T05:27+0300

2025-03-30T05:27+0300

2025-03-30T05:27+0300

общество

рф

валерий герасимов

владимир путин

дмитрий медведев

всу

вс рф

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856224459.jpg?1743301645

КУРСК, 30 мар - ПРАЙМ. Украинские военные во время оккупации курского села Казачья Локня избили мужчину за то, что он не знал украинский язык, рассказала РИА Новости его супруга. Как рассказала женщина, со дня нападения ВСУ на Курскую область и до освобождения она с семьей прожила под оккупацией в селе Казачья Локня. По ее словам, украинские военные неоднократно избивали ее мужа под различными предлогами. Как рассказала женщина, один раз ее с мужем ВСУ поставили на колени, после чего начали стрелять по земле у колен. "Были такие (украинские военные – ред.), которые за то, что у меня муж не знает украинского языка, разбили ему голову", - сказала женщина. Она также рассказала, что однажды, когда супруги шли за пайками, украинский военный заявил, что, если бы была его воля, то он бы всех оставшихся мирных людей в селе на лоскуты порезал. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, валерий герасимов, владимир путин, дмитрий медведев, всу, вс рф, минобороны рф