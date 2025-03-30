https://1prime.ru/20250330/voruzheniya-856229535.html

"Явно превосходят". В ФРГ определили, выстоит ли Европа в войне с Россией

"Явно превосходят". В ФРГ определили, выстоит ли Европа в войне с Россией - 30.03.2025, ПРАЙМ

"Явно превосходят". В ФРГ определили, выстоит ли Европа в войне с Россией

Ведущий немецкий еженедельник Der Spiegel, задавшись вопросом, насколько Европа готова к войне с Россией, сравнил европейский военный потенциал с российским и... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T16:52+0300

2025-03-30T16:52+0300

2025-03-30T16:54+0300

вооружения

германия

евросоюз

россия

военный потенциал

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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Ведущий немецкий еженедельник Der Spiegel, задавшись вопросом, насколько Европа готова к войне с Россией, сравнил европейский военный потенциал с российским и поделился выводами с читателями.В статье сразу же отмечается, что суммарная мощь европейских государств-участников НАТО явно превосходит Россию по большинству показателей. Например, по информации Североатлантического альянса, в армиях европейских стран насчитывается свыше 2 млн военнослужащих, тогда как ВС РФ, согласно оценкам лондонского Международного института стратегических исследований (IISS), насчитывают лишь 1,1 млн военных, у Европы более 6,7 тыс. танков, у России - 2,9 тыс., у Европы 2,3 тыс. истребителей, у России - до 1,4 тыс., наконец у Европы 15,4 тыс. артиллеристских орудий, а у России - только чуть более 6 тыс.Далее, как и следовало ожидать, в статье указывается на серьезные недостатки европейских армий. Приводятся доводы австрийского военного аналитика Густава Гресселя, отметившего, что ВС РФ располагаю куда большим числом военнослужащих, чем насчитали в IISS, а количественное превосходство европейских армий это еще далеко не превосходство перед Россией по военной мощи.Тем более Турция, если вдруг возникнет конфликт непосредственно между Европой и Российской Федерацией, "из-за близости к Москве" вряд ли будет помогать европейским армиям, а значит, военные ресурсы стран Старого Света на самом деле не столь впечатляющие. Ведь турецкие ВС - это без малого четверть военнослужащих Европы, свыше трети танков и около 18% артиллерийских орудий, сказал Грессель.При этом он обратил внимание на такой нюанс. С одной стороны, европейская артиллерия технически превосходит российскую, но, убрав с "весов" Турцию, выяснится, что у ВС РФ существенно больше реактивных систем залпового огня, к тому же Европа отстает от России по производству боеприпасов, которое в ЕС только начинает наращиваться.Оставляет желать лучшего и состояние европейской ПВО."У нас все еще есть лоскутное одеяло из отдельных небольших оборонных систем", — приводит Der Spiegel слова эксперта по ракетам, преподавателя мюнхенского Университета федеральных вооруженных сил Маркуса Шиллера.Также в материале отмечается и то, что в Европе лишь Великобритания и Франция обладают дальнобойным ядерным оружием, которое и может применяться с подводных лодок, и то, что без США у европейской армии неизбежно возникнут проблемы с координацией и снабжением, и то, что западные вооружения слишком дорогие, а также подчеркивается практическое отсутствие у европейцев боевого опыта, особенно в сражениях высокой интенсивности, и др.В итоге авторы материала приходят к закономерному выводу, что, невзирая на явные преимущества по многим направлениям, сегодня армии Европы без помощи Соединенных Штатов не способны тягаться с ВС РФ и не будут готовы к этому в ближайшие годы. "Армии и ВПК Старого Света нуждаются в серьезном перезапуске под новые задачи", - подытоживают авторы.

https://1prime.ru/20250322/evropa-856015517.html

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германия, евросоюз, россия, военный потенциал