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Жительница Суджи рассказала, как ВСУ замучили ее сына до смерти

Жительница Суджи рассказала, как ВСУ замучили ее сына до смерти - 30.03.2025, ПРАЙМ

Жительница Суджи рассказала, как ВСУ замучили ее сына до смерти

Жительница Суджи Евгения Железнякова рассказала, что ВСУ замучили ее сына до смерти и запретили хоронить его на кладбище. | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T06:51+0300

2025-03-30T06:51+0300

2025-03-30T06:51+0300

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Жительница Суджи Евгения Железнякова рассказала, что ВСУ замучили ее сына до смерти и запретили хоронить его на кладбище. Кадры ее показаний предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Сколько было случаев… Приходил - лицо в крови, руки в крови. То невовремя остановился, то "паляница" не так сказал, то еще что-нибудь не так. У него нервная система начала давать сбой. Это, наверное, после того, как дом сгорел. Врачей же не было и в течение пяти дней было плохо. Сын скончался", - рассказала Железнякова, отметив, что у него осталось трое детей. Украинские боевики не разрешили хоронить мужчину на кладбище. "Похоронили в огороде в целлофановом пакете", - поделилась женщина. "Мы ждали своих каждый день. Честное слово, думали: "Господи, хоть бы наши мальчики пришли!" А потом пришли в красной повязке и говорят: "Здравствуйте! Мы вам принесли мир". Спасибо…", - заключила Железнякова. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.

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общество , рф, москва, валерий герасимов, владимир путин, дмитрий медведев, всу, вс рф, мид рф