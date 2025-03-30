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Жительница Суджи рассказала, как ВСУ замучили ее сына до смерти
Жительница Суджи рассказала, как ВСУ замучили ее сына до смерти - 30.03.2025, ПРАЙМ
Жительница Суджи рассказала, как ВСУ замучили ее сына до смерти
Жительница Суджи Евгения Железнякова рассказала, что ВСУ замучили ее сына до смерти и запретили хоронить его на кладбище. | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T06:51+0300
2025-03-30T06:51+0300
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Жительница Суджи Евгения Железнякова рассказала, что ВСУ замучили ее сына до смерти и запретили хоронить его на кладбище.
Кадры ее показаний предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Сколько было случаев… Приходил - лицо в крови, руки в крови. То невовремя остановился, то "паляница" не так сказал, то еще что-нибудь не так. У него нервная система начала давать сбой. Это, наверное, после того, как дом сгорел. Врачей же не было и в течение пяти дней было плохо. Сын скончался", - рассказала Железнякова, отметив, что у него осталось трое детей.
Украинские боевики не разрешили хоронить мужчину на кладбище. "Похоронили в огороде в целлофановом пакете", - поделилась женщина.
"Мы ждали своих каждый день. Честное слово, думали: "Господи, хоть бы наши мальчики пришли!" А потом пришли в красной повязке и говорят: "Здравствуйте! Мы вам принесли мир". Спасибо…", - заключила Железнякова.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
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Общество , Экономика, РФ, МОСКВА, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, ВСУ, ВС РФ, МИД РФ
Жительница Суджи рассказала, как ВСУ замучили ее сына до смерти
Жительница Суджи Железнякова рассказала, что ВСУ замучили ее сына до смерти
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Жительница Суджи Евгения Железнякова рассказала, что ВСУ замучили ее сына до смерти и запретили хоронить его на кладбище.
Кадры ее показаний предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Сколько было случаев… Приходил - лицо в крови, руки в крови. То невовремя остановился, то "паляница" не так сказал, то еще что-нибудь не так. У него нервная система начала давать сбой. Это, наверное, после того, как дом сгорел. Врачей же не было и в течение пяти дней было плохо. Сын скончался", - рассказала Железнякова, отметив, что у него осталось трое детей.
Украинские боевики не разрешили хоронить мужчину на кладбище. "Похоронили в огороде в целлофановом пакете", - поделилась женщина.
"Мы ждали своих каждый день. Честное слово, думали: "Господи, хоть бы наши мальчики пришли!" А потом пришли в красной повязке и говорят: "Здравствуйте! Мы вам принесли мир". Спасибо…", - заключила Железнякова.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.