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СМИ узнали, когда пройдут выборы на Украине
СМИ узнали, когда пройдут выборы на Украине - 30.03.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, когда пройдут выборы на Украине
Летом текущего года на Украине возможно снятие военного положения и проведение президентских выборов, сообщает The Economist со ссылкой на источники. | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T16:30+0300
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Летом текущего года на Украине возможно снятие военного положения и проведение президентских выборов, сообщает The Economist со ссылкой на источники.Как сообщает издание, Владимир Зеленский на прошлой неделе провел совещание, в ходе которого поручил своей команде подготовить избирательный процесс после достижения полного прекращения огня."Отмена военного положения является необходимым первым этапом для начала избирательного процесса. Источники расходятся во мнениях относительно точных сроков, но большинство говорят, что Зеленский нацелен на лето", — говорится в публикации.Кроме того, издание отмечает, что Зеленский также намерен принять участие в будущих выборах.Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону сообщил, что Киев согласился на проведение голосования.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Президентские выборы в 2024 году были отменены на фоне военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что считает их проведение несвоевременным. В свою очередь, президент России Владимир Путин подчеркивал, что, согласно предварительной оценке, единственным легитимным органом власти на Украине остается парламент и спикер Верховной рады.Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года, а на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
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украина, владимир зеленский, the economist, сша, стив уиткофф, такер карлсон, выборы
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, The Economist, США, Стив Уиткофф, Такер Карлсон, Выборы
СМИ узнали, когда пройдут выборы на Украине
Economist: президентские выборы на Украине могут состояться уже летом
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ.
Летом текущего года на Украине возможно снятие военного положения и проведение президентских выборов, сообщает The Economist
со ссылкой на источники.
Как сообщает издание, Владимир Зеленский на прошлой неделе провел совещание, в ходе которого поручил своей команде подготовить избирательный процесс после достижения полного прекращения огня.
"Отмена военного положения является необходимым первым этапом для начала избирательного процесса. Источники расходятся во мнениях относительно точных сроков, но большинство говорят, что Зеленский нацелен на лето", — говорится в публикации.
Кроме того, издание отмечает, что Зеленский также намерен принять участие в будущих выборах.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону сообщил, что Киев согласился на проведение голосования.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Президентские выборы в 2024 году были отменены на фоне военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что считает их проведение несвоевременным. В свою очередь, президент России Владимир Путин подчеркивал, что, согласно предварительной оценке, единственным легитимным органом власти на Украине остается парламент и спикер Верховной рады.
Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года, а на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
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