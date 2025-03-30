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"Яндекс" работает над устранением проблем с доступом к сервисам
"Яндекс" работает над устранением проблем с доступом к сервисам - 30.03.2025, ПРАЙМ
"Яндекс" работает над устранением проблем с доступом к сервисам
"Яндекс" подтвердил проблемы с доступом к некоторым сервисам, которые возникли у пользователей, на данный момент специалисты работают над устранением... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T14:05+0300
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. "Яндекс" подтвердил проблемы с доступом к некоторым сервисам, которые возникли у пользователей, на данный момент специалисты работают над устранением трудностей, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе компании. "У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей", - прокомментировали в компании. В воскресенье российские пользователи отметили проблемы в работе сервиса "Яндекс Музыка". К 13.30 мск число жалоб уже превысило 2,3 тысячи. Кроме того, были зафиксированы незначительные проблемы в работе поисковой системы "Яндекса", а также сервиса "Яндекс Пэй", однако число жалоб на Downdetector оставалось незначительным - 180 и 400 соответственно.
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технологии, яндекс, яндекс музыка, downdetector
Технологии, Яндекс, Яндекс Музыка, Downdetector
"Яндекс" работает над устранением проблем с доступом к сервисам
Яндекс: компания работает над устранением проблем с доступом к некоторым сервисам
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. "Яндекс" подтвердил проблемы с доступом к некоторым сервисам, которые возникли у пользователей, на данный момент специалисты работают над устранением трудностей, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе компании.
"У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей", - прокомментировали в компании.
В воскресенье российские пользователи отметили проблемы в работе сервиса "Яндекс Музыка". К 13.30 мск число жалоб уже превысило 2,3 тысячи. Кроме того, были зафиксированы незначительные проблемы в работе поисковой системы "Яндекса", а также сервиса "Яндекс Пэй", однако число жалоб на Downdetector оставалось незначительным - 180 и 400 соответственно.
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