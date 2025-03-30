Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Яндекс" работает над устранением проблем с доступом к сервисам - 30.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250330/yandeks-856227992.html
"Яндекс" работает над устранением проблем с доступом к сервисам
"Яндекс" работает над устранением проблем с доступом к сервисам - 30.03.2025, ПРАЙМ
"Яндекс" работает над устранением проблем с доступом к сервисам
"Яндекс" подтвердил проблемы с доступом к некоторым сервисам, которые возникли у пользователей, на данный момент специалисты работают над устранением... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T14:05+0300
2025-03-30T14:05+0300
технологии
яндекс
яндекс музыка
downdetector
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850181398_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_7e838a40de374f3ad4ef890cf277e6a4.jpg
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. "Яндекс" подтвердил проблемы с доступом к некоторым сервисам, которые возникли у пользователей, на данный момент специалисты работают над устранением трудностей, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе компании. "У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей", - прокомментировали в компании. В воскресенье российские пользователи отметили проблемы в работе сервиса "Яндекс Музыка". К 13.30 мск число жалоб уже превысило 2,3 тысячи. Кроме того, были зафиксированы незначительные проблемы в работе поисковой системы "Яндекса", а также сервиса "Яндекс Пэй", однако число жалоб на Downdetector оставалось незначительным - 180 и 400 соответственно.
https://1prime.ru/20250326/transport-856113074.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850181398_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_1c51e5c85b091b4fb062a80d0cadae03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, яндекс, яндекс музыка, downdetector
Технологии, Яндекс, Яндекс Музыка, Downdetector
14:05 30.03.2025
 
"Яндекс" работает над устранением проблем с доступом к сервисам

Яндекс: компания работает над устранением проблем с доступом к некоторым сервисам

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Яндекс" на выставке "Россия"
Стенд компании Яндекс на выставке Россия - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. "Яндекс" подтвердил проблемы с доступом к некоторым сервисам, которые возникли у пользователей, на данный момент специалисты работают над устранением трудностей, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе компании.
"У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей", - прокомментировали в компании.
В воскресенье российские пользователи отметили проблемы в работе сервиса "Яндекс Музыка". К 13.30 мск число жалоб уже превысило 2,3 тысячи. Кроме того, были зафиксированы незначительные проблемы в работе поисковой системы "Яндекса", а также сервиса "Яндекс Пэй", однако число жалоб на Downdetector оставалось незначительным - 180 и 400 соответственно.
ПМЭФ-2021. Работа форума. День второй - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
"Яндекс Go" добавит возможность оплаты проезда в общественном транспорте
26 марта, 11:45
 
ТехнологииЯндексЯндекс МузыкаDowndetector
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала