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"Яндекс" работает над устранением проблем с доступом к сервисам

"Яндекс" работает над устранением проблем с доступом к сервисам - 30.03.2025, ПРАЙМ

"Яндекс" работает над устранением проблем с доступом к сервисам

"Яндекс" подтвердил проблемы с доступом к некоторым сервисам, которые возникли у пользователей, на данный момент специалисты работают над устранением... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T14:05+0300

2025-03-30T14:05+0300

2025-03-30T14:05+0300

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. "Яндекс" подтвердил проблемы с доступом к некоторым сервисам, которые возникли у пользователей, на данный момент специалисты работают над устранением трудностей, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе компании. "У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей", - прокомментировали в компании. В воскресенье российские пользователи отметили проблемы в работе сервиса "Яндекс Музыка". К 13.30 мск число жалоб уже превысило 2,3 тысячи. Кроме того, были зафиксированы незначительные проблемы в работе поисковой системы "Яндекса", а также сервиса "Яндекс Пэй", однако число жалоб на Downdetector оставалось незначительным - 180 и 400 соответственно.

https://1prime.ru/20250326/transport-856113074.html

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технологии, яндекс, яндекс музыка, downdetector