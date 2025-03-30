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"Яндекс Музыка" восстановила работу после недавнего сбоя - 30.03.2025, ПРАЙМ
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"Яндекс Музыка" восстановила работу после недавнего сбоя
"Яндекс Музыка" восстановила работу после недавнего сбоя - 30.03.2025, ПРАЙМ
"Яндекс Музыка" восстановила работу после недавнего сбоя
"Яндекс Музыка" восстановила работу в обычном режиме после сбоя, коснувшегося некоторых пользователей, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе сервиса. | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T14:43+0300
2025-03-30T14:43+0300
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. "Яндекс Музыка" восстановила работу в обычном режиме после сбоя, коснувшегося некоторых пользователей, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе сервиса. "У ряда пользователей возникли временные трудности с доступом к некоторым сервисам Яндекса. Сейчас сервис "Яндекс Музыка" работает в обычном режиме", - сказали в пресс-службе. В воскресенье российские пользователи отметили проблемы в работе сервиса "Яндекс Музыка". К 13.30 мск число жалоб уже превысило 2,3 тысячи. Также были зафиксированы незначительные проблемы в работе поисковой системы "Яндекса" и платежного сервиса "Яндекс Пэй", однако число жалоб на Downdetector оставалось незначительным - 180 и 400 соответственно.Позже в пресс-службе "Яндекса" подтвердили РИА Новости наличие проблем с доступом к некоторым сервисам, возникших у ряда пользователей, а также сообщили, что специалисты компании работают над их устранением.
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яндекс музыка, яндекс, downdetector, технологии
Яндекс Музыка, Яндекс, Downdetector, Технологии
14:43 30.03.2025
 
"Яндекс Музыка" восстановила работу после недавнего сбоя

"Яндекс Музыка": сервис работает в обычном режиме после устранения проблем

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. "Яндекс Музыка" восстановила работу в обычном режиме после сбоя, коснувшегося некоторых пользователей, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе сервиса.
"У ряда пользователей возникли временные трудности с доступом к некоторым сервисам Яндекса. Сейчас сервис "Яндекс Музыка" работает в обычном режиме", - сказали в пресс-службе.
В воскресенье российские пользователи отметили проблемы в работе сервиса "Яндекс Музыка". К 13.30 мск число жалоб уже превысило 2,3 тысячи. Также были зафиксированы незначительные проблемы в работе поисковой системы "Яндекса" и платежного сервиса "Яндекс Пэй", однако число жалоб на Downdetector оставалось незначительным - 180 и 400 соответственно.
Позже в пресс-службе "Яндекса" подтвердили РИА Новости наличие проблем с доступом к некоторым сервисам, возникших у ряда пользователей, а также сообщили, что специалисты компании работают над их устранением.
Стенд компании Яндекс на выставке Россия - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
"Яндекс" работает над устранением проблем с доступом к сервисам
14:05
 
Яндекс МузыкаЯндексDowndetectorТехнологии
 
 
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