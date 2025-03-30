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В Роскомнадзоре назвали причины сбоя в работе "Яндекс. Облака"

В Роскомнадзоре назвали причины сбоя в работе "Яндекс. Облака" - 30.03.2025, ПРАЙМ

В Роскомнадзоре назвали причины сбоя в работе "Яндекс. Облака"

Причиной проблем в работе "Яндекс Облака" и других сервисов, которые используют его ресурсы, стал сбой в энергообеспечении одного из центров обработки данных... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T15:22+0300

2025-03-30T15:22+0300

2025-03-30T15:26+0300

происшествия

роскомнадзор

яндекс

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Причиной проблем в работе "Яндекс Облака" и других сервисов, которые используют его ресурсы, стал сбой в энергообеспечении одного из центров обработки данных (ЦОД) "Яндекса", сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора."30 марта с 12:45 до 14:20 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах в работе сервисов, использующих ресурсы "Яндекс Облака". Причина - сбой в энергообеспечении одного из ЦОД "Яндекса", - сообщили в РКН.Уточняется, что с 14:20 Роскомнадзор фиксирует снижение количества жалоб на работу сервисов.Ранее в воскресенье российские пользовали стали сообщать о проблемах в работе "Яндекс Музыки", число жалоб превысило 2,3 тысячи по состоянию на 13.30 мск. Незначительные проблемы также фиксируются в работе поисковика "Яндекса" и сервиса "Яндекс Пэй", однако число жалоб на Downdetector оставалось незначительным - 180 и 400 соответственно.Позже в пресс-службе "Яндекса" агентству подтвердили наличие проблем с доступом к некоторым сервисам, возникших у ряда пользователей, а также сообщили, что специалисты компании работают над их устранением.

https://1prime.ru/20250330/yandeks-856227992.html

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